Народный артист Башкирии поделился опытом службы в зоне СВО

Радик Динахметов стал гостем программы «Время героев» на телеканале БСТ. Народный артист Башкортостана участвует в СВО и сейчас пребывает в двухнедельном отпуске. Отправиться в зону спецоперации наш земляк решил три года назад и с тех пор проходит службу в медвзводе имени генерала Кусимова.
Радик Динахметов — санитар-водитель скорой медицинской помощи. По словам артиста с позывным «Асян», он просто не может оставаться в стороне. А его творческий дух только помогает держаться на передовой и приближать победу. Даже День республики артист планирует отметить с бойцами, связавшись по видеосвязи.