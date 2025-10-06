Народный артист Башкирии поделился опытом службы в зоне СВО

Радик Динахметов стал гостем программы «Время героев» на телеканале БСТ. Народный артист Башкортостана участвует в СВО и сейчас пребывает в двухнедельном отпуске. Отправиться в зону спецоперации наш земляк решил три года назад и с тех пор проходит службу в медвзводе имени генерала Кусимова.