В Уфе появился новый центр закаливания и зимнего плавания. Его торжественное открытие прошло в микрорайоне Инорс на базе Центра гребного слалома. Организаторы проекта обустроили всю необходимую инфраструктуру: бассейн длиной 25 метров на две дорожки, установили модульную раздевалку, проложили дорожки к воде.

Всего в регионе зимним плаванием занимаются более двух тысяч семисот жителей. Большая часть — представители Уфы. Только за последние три года в клуб «Белые Куницы» на базе озера в парке Якутова пришли полторы тысячи человек. Планируется, что новый центр будет работать по средам, а также в выходные. На открытии тренеры по зимнему плаванию провели для зрителей мастер-класс.