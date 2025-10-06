В Уфе прошел в Центре фехтования прошел день открытых дверей

Олимпийское фехтование становится ближе. В уфимском Центре в Затоне прошел день открытых дверей. Гостей, а это школьники с родителями, приветствовали Олимпийская чемпионка Аделина Загидуллина, чемпионка мира Анастасия Иванова и победитель первенства мира Егор Баранников.

Ребята смогли попробовать себя в фехтовании, пусть пока и виртуально. В этом им помогли виар очки, внутри которых разворачивается настоящий поединок. Дальше гости соревновались на точность уколов в мишень, узнали всё об экипировке фехтовальщиков, посетили обзорную экскурсию по Центру фехтования, который, к слову, в середине октября отмечает небольшой юбилей — ровно год с открытия.