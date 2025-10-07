В Башкирии рабочего завалило землей

4 октября в Учалах рабочего засыпало землей. В Гострудинспекции рассказали подробности произошедшего.
Инцидент зафиксировали во время земляных работ на территории строящегося жилого дома по улице 65 лет Победы. На 43-летнего мужчину, который был в траншее, обрушился пласт грунта. Полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью.
Обстоятельства и причины случившегося, а также правомерность оформления с рабочим договора ГПХ вместо трудового соглашения, будут выяснены в ходе начатого расследования специалистами Гострудинспекции.