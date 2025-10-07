В Башкирии парень попал в ДТП, пытаясь скрыться от полицейских

В Стерлитамаке нерадивый водитель попал в дорожно-транспортное происшествие, пытаясь скрыться от полицейских.
Инспекторы ДПС попросили остановиться автомобиль «Лада Гранта» на улице Артема. Однако водитель проигнорировал просьбу и попытался уехать. Однако он не справился с управлением и врезался в четыре припаркованных авто, после чего опрокинулся на крышу.
Было проведено медицинское освидетельствование. 25-летний водитель находился за рулём в состоянии опьянения. В результате ДТП пострадала 21-летняя пассажирка «Лады». Ведётся разбирательство.
Фото: ГАИ РБ.