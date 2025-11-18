В Башкирии пьяная водительница с поддельными правами попала в ДТП

За нетрезвое вождение женщине грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет и административный штраф в 45 тысяч рублей. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «подделка, изготовление или оборот поддельных документов».