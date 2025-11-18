В Башкирии пьяная водительница с поддельными правами попала в ДТП

В Иглинском районе произошла авария с участием пьяной автомобилистки. В ГАИ рассказали подробности инцидента.
На улице Ленина 44-летняя женщина на иномарке врезалась в попутный автомобиль, который остановился на запрещающем сигнале светофора.
Проверка показала, что женщина за рулём находится в состоянии опьянения. Также выяснилось, что водительница пользуется поддельными правами.
За нетрезвое вождение женщине грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет и административный штраф в 45 тысяч рублей. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «подделка, изготовление или оборот поддельных документов».
Фото: ГАИ РБ.