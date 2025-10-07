В Башкирии проходит месячник по пропаганде безопасного пользования газом

В Башкортостане
проходит месячник по пропаганде безопасного пользования газом. Специалисты
напоминают простые, но важные правила эксплуатации газового оборудования.
Подробнее – в нашем сюжете.
В Нагаево семья
Салиховых живет уже больше 5 лет. О том, что тепло и уют в доме зависят и от
самих хозяев, знают не понаслышке. Поэтому каждый год проходят плановое
техническое обслуживание газового оборудования.
Каждый
год приходят специалисты местной газовой службы для ежегодного технического
обслуживания, потому что это своя собственная безопасность, также гарантия того,
что котёл в зимний период не выйдет из строя.Тимур Салихов, абонент
Количество аварийных
ситуаций увеличивается с наступлением первых холодов. Специалисты «Газпром
газораспределение Уфа» рекомендуют проводить работы по техобслуживанию заранее.
Если
почувствовали запах газа, необходимо перекрывающий кран закрыть,
электроприборами не пользоваться, немедленно открыть форточку, покинуть
помещение и вызвать аварийную службу.Ильнур Юлдашбаев, слесарь по ремонту и эксплуатации газового оборудования
Жителям
необходимо обратить внимание на исправность газовых приборов, состояние дымовых
и вентиляционных каналов. Самостоятельное вмешательство в работу газовых
приборов категорически запрещено и создает угрозу здоровью и жизни потребителей
газа. Мы надеемся, что проводимые мероприятия позволят предупредить несчастные
случаи, связанные с нарушением правил безопасности при эксплуатации газового
оборудования.Рустэм Насибуллин, заместитель главного инженера ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Напоминаем, газовое
оборудование должно проверяться не реже одного раза в год. Делать это может
только специализированная организация.