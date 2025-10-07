В Башкирии проходит месячник по пропаганде безопасного пользования газом

В Башкортостане проходит месячник по пропаганде безопасного пользования газом. Специалисты напоминают простые, но важные правила эксплуатации газового оборудования. Подробнее – в нашем сюжете.

В Нагаево семья Салиховых живет уже больше 5 лет. О том, что тепло и уют в доме зависят и от самих хозяев, знают не понаслышке. Поэтому каждый год проходят плановое техническое обслуживание газового оборудования.