Пострадавшая в ДТП девочка из Башкирии идет на поправку

Улыбается, читает книжки и готовится к выписке: девочка, чья мама погибла в ДТП в городе Туймазы, пошла на поправку. Состояние девочки удовлетворительное. По словам врачей, ребенку сделали все необходимые медицинские процедуры. Осложнений выявлено не было. Сейчас с ребенком находится одна из родственниц.

Смертельный наезд на пешеходов произошёл вечером 1 октября. Водитель автомобиля «Лада» сбил маму с дочерью — они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате 40-летняя женщина скончалась от полученных травм, 6-летняя девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии и транспортирована в Уфу.