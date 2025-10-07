В Уфе состоялся День подписчика

Он начался с возложения цветов к памятнику Шагиту Худайбердину — одному из ключевых в истории Башкортостана общественных деятелей, журналистов. Традиционно День подписчика прошел у Дома печати. Всего в республике насчитывается 145 изданий на 6 языках.

На празднике выступили известные артисты. Организовали книжную ярмарку, подготовили скидки на подписку на местные газеты и журналы, розыгрыши призов и акцию «Добрая подписка», позволяющую поддержать семьи участников и ветеранов СВО. Там же провели мастер-класс по плетению маскировочных сетей.

Телеканал БСТ приглашает желающих на обучающие курсы
Акции БСТ