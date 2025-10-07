В Башкирии становится популярным производство домашней еды

Всё по-домашнему и с любовью. В Калтасинском районе уже 27 лет работает торговое предприятие, чьи сотрудники производят продукты питания: выпечку, готовые блюда, полуфабрикаты и многое другое. У компании десятки магазинов по муниципалитету, и многие представлены в столице. В общей сложности там трудятся более 300 человек. Благодаря субсидиям на сумму свыше пяти миллионов рублей предприниматели закупили современное оборудование.
Почти пять минут, и упакованные картофелины готовы для хранения и отправки в школьные столовые и другие учреждения. Вместе с коллегой в процессе мытья и очистки активно участвует Зиния Султанова. В овощном цехе торгового предприятия трудится два года, ранее работала на пилораме у станка.
Овощи привозят сюда из Екатеринбурга, а также из разных частей Башкортостана.
Которые также идут на производство готовых блюд и салатов. В другом цехе лепят пельмени, манты, хинкали. В соседнем — производят голубцы, тефтели, фрикадельки и котлеты.
Для приготовления блюд используют все виды мяса, в том числе и по стандарту «Халяль» — конину и индейку. Выпекают и хлеб, разные виды пицц, пироги на заказ, баурсак и многое другое.
Продукты питания предприятия представлены в магазинах в Калтасинском и Бураевском районах, а также в супермаркетах местного ритейлера. На рынке компания уже 27 лет. Всего — более двадцати торговых точек, есть и свои кафе. Коллектив состоит из более чем трёхсот человек. Руководители организации активно пользуются субсидиями. По линии Минсельхоза они получили около пяти миллионов рублей на покупку печей и оборудования для чистки овощей.
Товары компании можно найти на полках некоторых магазинов Уфы, Челябинской области и даже Москвы. В планах предпринимателей — расширить географию присутствия и радовать покупателей домашней едой.