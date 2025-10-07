В Башкирии проводят роботизированные операции на коленных суставах

Робот не просто заменяет сустав, а делает это с ювелирной точностью, учитывая особенности каждого пациента. В клинике БГМУ умные машины помогают хирургам возвращать радость движения. Роботизированное эндопротезирование коленного сустава — это не просто операция, а целая программа реабилитации, позволяющая быстрее вернуться к полноценной жизни.

Альфира Ризванова год ждала операцию, чтобы избавиться от боли в ноге. Она получила квоту на роботизированное эндопротезирование коленного сустава и уже сейчас на этапе восстановления. Умная машина помогла хирургу точно определить положение и размеры протеза, учла анатомические особенности пациента, предупредила о риске повреждений тканей, что минимизировало вероятность ошибок.

Чаще всего такие операции проводятся для возрастных людей. За два года технологическая процедура помогла более двумстам пациентам. Робот заранее воспроизводит анатомию больного и самостоятельно выполняет хирургическое вмешательство. Данная операция в среднем занимает 40 минут.