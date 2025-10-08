Гострудинспекция Башкирии расследовала несчастный случай на стройке

В июне текущего года на стройплощадке многоэтажного жилого дома в микрорайоне «Затон-Восточный» 36-летний работник не заметил вентиляционный проем и провалился с 22-го на 21-й этаж. Мужчину с тяжелой травмой экстренно доставили в больницу №21.

В ходе расследования Гострудинспекция выяснила, что вентиляционное отверстие было прикрыто листом фанеры, который в ходе работ сместился. На момент происшествия опасная зона не была ограждена. Согласно правилам по охране труда, такие участки должны быть надежно закрыты и обозначены предупреждающими знаками. Также в ведомстве отметили, что пострадавший был допущен к работе на высоте без необходимого обучения и инструктажей.