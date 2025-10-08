Адвоката из Башкирии осудят за разглашение врачебной тайны

По данным Следственного комитета Башкирии, с ноября 2024 года по январь 2025 года адвокат защищала доверительницу по делу о нанесении побоев другой женщине. Чтобы опровергнуть обвинения потерпевшей о том, что у нее возникли проблемы со здоровьем после совершенного преступления, адвокат получила доступ к медицинским документам пострадавшей, сделала их копии и представила на судебном заседании. Более того, она раскрыла полученные ею конфиденциальные данные в присутствии других людей.