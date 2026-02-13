Боец из Башкирии награжден двумя медалями «За отвагу»

В Салаватский район в краткосрочный отпуск приехал боец с позывным «Башкир» Вадим Афтахов.
Военнослужащий, награжденный двумя медалями «За отвагу» и еще двумя наградами, посетил РДК села Малояз. Он передал другу барду Адику Шаяхметову и коллективу учреждения флаг района с подписями боевых товарищей из своей роты.
Вадим также встретился с учащимися Аркауловской СОШ имени Баика Айдара. Боец рассказал школьникам о боевых действиях и армейских буднях. На память школе он оставил личный бронежилет и каску — экспонаты с фронта станут для ребят символом мужества.
Кроме того, военнослужащий побывал в Доме-музее Рами Гарипова в селе Аркаулово и Бокситовской коррекционной школе-интернате в селе Лагерево. Там боец также передал подарки, пишут в издании «На земле Салавата».
Фото: издание «На земле Салавата».