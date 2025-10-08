В Башкирии трясогузки заботились о кукушонке

В национальном парке «Башкирия» случилась трогательная и поучительная история из жизни птиц. Трясогузки стали «приемными» родителями для кукушонка.

Весной кукушка, следуя своему инстинкту, подбросила яйцо в их гнездо. Все лето пара трясогузок заботилась о вылупившемся птенце. Однако кукушонок подрос и стал слишком большим для своего «дома». Он покинул его, но улететь далеко был еще не в силах.

Сотрудница нацпарка заметила крупного птенца недалеко от дороги в деревне Иргизлы. Вокруг него беспокойно кружили его «приемные родители» и продолжали усердно кормить гиганта.

В дирекции нацпарка пояснили, кукушка подбрасывает свои яйца в гнезда других птиц и забирает их собственные, чтобы не вызвать подозрений. Она отказывается от своих птенцов ради размножения. А за сезон может отложить около десяти яиц , что невозможно при традиционном гнездовании.