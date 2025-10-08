Радий Хабиров встретился с главой минпрома Таджикистана

Глава Башкортостана встретился с министром промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабиром. На повестке – развитие двустороннего взаимодействия. В ходе беседы Радий Хабиров высоко оценил стремление Таджикистана укреплять сотрудничество с нашей республикой.

Руководитель Башкортостана отметил, что республика готова открыть в Душанбе представительство Корпорации развития Башкортостана. В свою очередь Шерали Кабир отметил, что страна готова создавать благоприятные условия для российских предпринимателей и инвесторов.