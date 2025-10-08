Жительницу Башкирии осудят за продажу немаркированных сигарет

Прокуратура Баймакского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 57-летней местной предпринимательницы. Она обвиняется в приобретении, хранении и сбыте немаркированной табачной продукции.

По данным следствия, в июле прошлого года женщина закупила крупную партию сигарет у неустановленного лица в городе Сибай и организовала их незаконную реализацию через собственный магазин в Баймаке.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители пресекли противоправную деятельность, изъяв из оборота более тысячи пачек сигарет. Общая стоимость изъятой продукции оценивается свыше 140 тысяч рублей.