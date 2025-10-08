В Уфе стартовала образовательная программа «Серебряный старт»

В Уфе стартовала федеральная образовательная программа «Серебряный старт». Мероприятие реализовано в 20 пилотных регионах, в числе которых Башкортостан, в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Для участников подготовили модули по основам предпринимательства, цифровой грамотности, финансовой безопасности, консультационное сопровождение опытных наставников, сообщество единомышленников для нетворкинга, а также финансовую поддержку. Лучшие бизнес-проекты получат гранты на развитие своего дела.