В Уфе стартовал третий сезон ночной лиги по настольному теннису

В Уфе состоялось открытие третьего сезона Ночной лиги по настольному теннису. Это уникальный проект, направленный на привлечение сотрудников республиканских организаций и предприятий к спорту. В этом сезоне за победу будут бороться 34 коллектива.

Они поделены на разные дивизионы в зависимости от уровня подготовки. Игры будут проходить по вторникам в вечернее время с октября до конца июня. Приветствовали участников турнира приглашенные гости, среди которых была 9-кратная чемпионка России и трехкратная чемпионка Европы по настольному теннису Элизабет Абраамян.