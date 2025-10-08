В Уфе стартовал третий сезон ночной лиги по настольному теннису

В Уфе состоялось открытие третьего сезона Ночной лиги по настольному теннису. Это уникальный проект, направленный на привлечение сотрудников республиканских организаций и предприятий к спорту. В этом сезоне за победу будут бороться 34 коллектива.
Они поделены на разные дивизионы в зависимости от уровня подготовки. Игры будут проходить по вторникам в вечернее время с октября до конца июня. Приветствовали участников турнира приглашенные гости, среди которых была 9-кратная чемпионка России и трехкратная чемпионка Европы по настольному теннису Элизабет Абраамян.
В рамках открытия нового сезона в центре настольного тенниса «ТоП Спин – Уфа» прошел матч за суперкубок между победителями прошлого сезона дивизионов «Золото» и «Серебро». Коллективы «Башнефть-Переработка» и «Астра» уже провели первую игру. Финал соревнований пройдет в июне следующего года.