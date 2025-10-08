Боец СВО из Башкирии: «Победа будет за нами»

За плечами у меня армия. Никто из мужчин с моей фамилией не уклонился от защиты нашей страны. Мой отец Александр регулярно звонил во время срочной службы и давал наставления, поддерживал. Я итак собирался заключить контракт после службы, ведь с детства интересовался военной профессией, увлекался спортом, и такая мощная поддержка от семьи только добавила уверенности в моем выборе. Я подписал необходимые документы и продолжил службу по контракту в г. Смоленск. А потом случился февраль 2022 г. Нас одними из первых направили в зону боевых действий. Я был в штурмовой группе под Киевом. Сначала было сложно, но человек ко всему привыкает. А для нас все это – часть работы.

позывной «Борзый»