Боец СВО из Башкирии: «Победа будет за нами»

В небольшом селе Тазларово Зианчуринского района живет молодой человек по имени Дмитрий, который выбрал непростой путь служения в армии.
Его история – это отражение не только личного выбора, но и наследия, которое передавалось в его семье из поколения в поколение. Воспитанный в духе патриотизма, он всегда мечтал о военной профессии и, получив поддержку от родителей, решил заключить контракт и продолжить службу.
Своей историей о том, как СВО меняет людей, он поделился с изданием «Зианчуринские зори».
По словам военнослужащего, после первых реальных успехов, пусть и не масштабных, меняется отношение ко всем боевым задачам. Столкнуться пришлось со многим – звуки прилетов, внезапные столкновения лицом к лицу с противником, нападения на колонну.
Но боевые товарищи всегда готовы прийти на помощь, и именно это придает сил в трудные моменты. Интересно, что позывной ему дали сослуживцы – за характер.
Несмотря на все трудности службы, Дмитрий находит силы в благодарности местного населения и радости детей, которым он помогает.
Родители поддерживают его выбор, хотя и переживают за безопасность, особенно когда связь прерывается. Однако они гордятся тем, что у сына твердый характер. Несмотря на молодой возраст – 23 года, – боец проявил себя как настоящий герой. Недавнее награждение медалью Жукова стало подтверждением его храбрости и преданности.
Совсем недавно Дмитрий приезжал в родное село в отпуск, после которого снова отправился в свою четвертую командировку. В планах на будущее – завести семью и жить счастливой спокойной жизнью.
Дмитрий остается оптимистом и исполняет свой долг, уверенный, что победа будет за ними.
Фото: издание «Зианчуринские зори».