В Минсельхозе опровергли новости о росте цен на сахар

Министерство сельского хозяйства России опровергло сообщения о возможном росте цен на сахар. Информация о повышении стоимости продукта на 20% к Новому году появилась на просторах интернета. В ведомстве уточнили: урожайность сахарной свёклы в 2025 году, наоборот, увеличилась на 14%. Свой вклад внес и Башкортостан. Республика вновь побивает рекорды по сбору и переработке культуры. Так, аграриями свеклосеющих районов уже убрано 75% площадей. Валовый сбор корнеплодов составил 1 млн 609 тыс. тонн. Крупнейшие сахарные заводы региона переработали и получили более 56 тыс. тонн белого сахара. Это примерно четверть убранного урожая.

Насыщенный, ароматный и полезный напиток по семейному рецепту из садовых отборных яблок. Каждую осень Ирина Байкова делает запасы на зиму, ведь домашние сладости, по словам женщины, полезнее магазинных. И именно за это их любит вся семья.

Почти в каждой семье есть свои рецепты консервации. И среди ингредиентов зимних десертов в банках всегда есть сахар. За его ценой следят и любители сладкого, и садоводы. К слову, сегодня цена в магазинах на востребованный товар не превышает 70 рублей.

В интернете расходятся публикации о том, что цены на сахар взлетят на 20% к Новому году из-за неурожая сахарной свеклы. Стоимость за килограмм увеличится примерно с 69 до 82 рублей. Министерство сельского хозяйства России опровергло эти прогнозы. В ведомстве заявили, что в текущем году этой культуры было собрано на 14% больше, чем в 2024 году.

Башкортостан — один из ведущих производителей сахарной свёклы в России. Об этом свидетельствует рекордный урожай 2024 года, в 5–6 раз превысивший потребности республики. На сегодняшний день аграрии региона уже собрали более полутора млн тонн культуры. Самый большой урожай зафиксировали в хозяйствах Чишминского и Уфимского районов.

По данным Росстата, средняя потребительская цена на сахарный песок за последний год не превышала 69 рублей. И повода для роста цены нет. (Есть графика.) В 2025 году два крупнейших завода Башкортостана установили новый рекорд по производству сахара, превысив минимум вдвое показатели аналогичного периода прошлого года. Так, к октябрю уже произведено 56 тыс. тонн сладкого продукта, что составляет лишь четверть от всего урожая.

