Отец пятерых детей служит в зоне СВО

Во время командировки в Запорожскую область корреспондент «Башинформа» встретился с уроженцем Шаранского района, военнослужащим с позывным «Якут». В 2022 году многодетный отец не мог отправиться на фронт, так как его семья ждала пополнения. Однако в 2024 году он подписал контракт с Министерством обороны и сейчас выполняет боевые задачи в зоне СВО.

Бойцы на передовой делятся не только продуктами и посылками, но и эмоциями — радостью, тревогой и горем. «Якут» отметил, что самая большая ценность на фронте — это взаимовыручка. Он считает своих товарищей не просто сослуживцами, а настоящими братьями, всегда готовыми прийти на помощь. На фронте, по его словам, особенно учишься ценить дружбу и простые человеческие радости.

Допустим, прислали с гуманитаркой продукты, но не буду же я один есть. Все вместе сядем за стол или присядем на патронный ящик и угощаем друг друга. С удовольствием готовим на всех. Делимся и радостью, волнениями. У кого-то сын родился или дочь поступила учиться. У пожилой матери юбилей. Чья-то жена переживает перед уборкой урожая в огороде. Всё друг другу рассказываем, слушаем, советуемся. Всё у нас общее. Может потому, что в основном среди нас те, кто родился в Советском Союзе. Хотя и молодёжь рядом с нами достойная. И все мы — одна семья, в которой вместе к победе идут и «старики», и «юнцы». Помощь из Башкортостана поступает регулярно. Тыл присылает, как я уже сказал, продукты, питьевую воду, лекарства, инструменты, технику, маскировочные сети. Сейчас больше нужны беспилотники, средства РЭБ и другое специальное военное оборудование. Мы все благодарны родной республике за поддержку.

позывной «Якут»

Беседа с «Якутом» прошла неподалеку от Каховского водохранилища. Этот инженерный объект теперь разрушен, но его защита по-прежнему необходима. Перед бойцами, среди которых служит «Якут», стоит задача по обнаружению и ликвидации вражеских диверсионно-разведывательных групп. Каждый день они подвергаются угрозам атаки дронов с неба, но товарищи помогают преодолевать все опасности.

«Якут» рассказал, что мог оказаться в зоне СВО еще в 2022 году. Он получил повестку, но как отец четверых детей, чья жена Надежда ждала пятого, в военкомате его отправили домой. Несмотря на возражения, он принял решение дождаться рождения малыша и поддержать семью.

Родилась дочь. Как только сделала первые шаги, подписал контракт. Это было в мае 2024 года. Родственникам ничего о своём решении не сказал. Правда, мать, догадалась. Я ей сказал, что воспитываю сына и четырёх дочерей. Наши деды защищали Родину, чтобы мы — их потомки — жили в мире. Теперь моя очередь. Мама поняла меня. Приняла моё решение и Надежда, хотя и была против. Обещал ей, что вернусь живым и здоровым. Полтора года службы пролетели незаметно. Новые условия не стали для меня открытием. До контракта часто ездил за рулём в составе гумконвоев. Это тогда было непонятно, как доехать, маршруты, локации. Но справлялись

позывной «Якут»

«Якут» — специалист с двумя высшими образованиями (техник-технолог и социальный психолог). До участия в СВО работал на Ямале вахтовым методом. Он также активно проявил себя на общественном поприще: состоял в волонтерском движении Шаранского района и руководил местным отделением ассоциации молодых депутатов. Его заслуги отмечены ы благодарственными письмами Госдумы РФ и Госсобрания Башкирии.

В обществе важно поддерживать друг друга. Часто маленькие поступки имеют большое значение для людей, нуждающихся в помощи. Это ответственно не меньше, чем работа на производстве. Меня в первые дни службы часто спрашивали, где труднее работать — на вахте, волонтёром или быть военнослужащим? Вахта — это зарплата. Добровольческая работа — искреннее желание помогать людям. Ну, а почему надел военную форму? В советском фильме „Офицеры“ герой Юматова сказал: „Есть такая профессия — Родину защищать“. Возможно, прозвучит высокопарно, но для меня имеет значение будущее нашей страны, а значит — моих детей и родителей

позывной «Якут»

Свои лидерские качества «Якут» показал во время участия в республиканской программе «Герои Башкортостана». Военнослужащий подчеркнул, что после возвращения со службы планирует направить все силы на развитие родной республики.

Сейчас, конечно, всё внимание сконцентрировано на выполнении задач спецоперации и достижении её целей. Работы хватает, так что мы с боевыми товарищами пока на переднем крае.

позывной «Якут»

