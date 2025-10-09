Отец пятерых детей служит в зоне СВО

Во время командировки в Запорожскую область корреспондент «Башинформа» встретился с уроженцем Шаранского района, военнослужащим с позывным «Якут». В 2022 году многодетный отец не мог отправиться на фронт, так как его семья ждала пополнения. Однако в 2024 году он подписал контракт с Министерством обороны и сейчас выполняет боевые задачи в зоне СВО.
Бойцы на передовой делятся не только продуктами и посылками, но и эмоциями — радостью, тревогой и горем. «Якут» отметил, что самая большая ценность на фронте — это взаимовыручка. Он считает своих товарищей не просто сослуживцами, а настоящими братьями, всегда готовыми прийти на помощь. На фронте, по его словам, особенно учишься ценить дружбу и простые человеческие радости.
Беседа с «Якутом» прошла неподалеку от Каховского водохранилища. Этот инженерный объект теперь разрушен, но его защита по-прежнему необходима. Перед бойцами, среди которых служит «Якут», стоит задача по обнаружению и ликвидации вражеских диверсионно-разведывательных групп. Каждый день они подвергаются угрозам атаки дронов с неба, но товарищи помогают преодолевать все опасности.
«Якут» рассказал, что мог оказаться в зоне СВО еще в 2022 году. Он получил повестку, но как отец четверых детей, чья жена Надежда ждала пятого, в военкомате его отправили домой. Несмотря на возражения, он принял решение дождаться рождения малыша и поддержать семью.
«Якут» — специалист с двумя высшими образованиями (техник-технолог и социальный психолог). До участия в СВО работал на Ямале вахтовым методом. Он также активно проявил себя на общественном поприще: состоял в волонтерском движении Шаранского района и руководил местным отделением ассоциации молодых депутатов. Его заслуги отмечены ы благодарственными письмами Госдумы РФ и Госсобрания Башкирии.
Свои лидерские качества «Якут» показал во время участия в республиканской программе «Герои Башкортостана». Военнослужащий подчеркнул, что после возвращения со службы планирует направить все силы на развитие родной республики.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).