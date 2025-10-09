Отец пятерых детей служит в зоне СВО

Допустим, прислали с гуманитаркой продукты, но не буду же я один есть. Все вместе сядем за стол или присядем на патронный ящик и угощаем друг друга. С удовольствием готовим на всех. Делимся и радостью, волнениями. У кого-то сын родился или дочь поступила учиться. У пожилой матери юбилей. Чья-то жена переживает перед уборкой урожая в огороде. Всё друг другу рассказываем, слушаем, советуемся. Всё у нас общее. Может потому, что в основном среди нас те, кто родился в Советском Союзе. Хотя и молодёжь рядом с нами достойная. И все мы — одна семья, в которой вместе к победе идут и «старики», и «юнцы». Помощь из Башкортостана поступает регулярно. Тыл присылает, как я уже сказал, продукты, питьевую воду, лекарства, инструменты, технику, маскировочные сети. Сейчас больше нужны беспилотники, средства РЭБ и другое специальное военное оборудование. Мы все благодарны родной республике за поддержку.

позывной «Якут»