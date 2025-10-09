В Уфе осудят водителя, сбившего пешехода в состоянии опьянения

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя Иглинского района. Мужчину обвиняют в нарушении ПДД, которое в состоянии опьянения повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

По данным ведомства, ДТП произошло в феврале 2025 года. Водитель в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля «Рено Меган» направлялся из микрорайона «Аэропорт» на трассу Уфа – Оренбург. На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил мужчину, переходившего дорогу.

В результате пешеход получил множественные травмы, которые были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.