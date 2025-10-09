В Уфе задержали организатора подпольного казино

Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении 54-летнего жителя Уфы. Его обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр.
Установлено, что не позднее февраля 2024 года мужчина в составе преступной группы организовал подпольное казино в арендованной квартире на проспекте Октября. В помещении были установлены компьютеры со специальным программным обеспечением, которое позволяло проводить азартные игры с денежным выигрышем.
Преступная деятельность была пресечена 1 марта 2024 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Полиция изъяла 6 компьютеров, сетевое оборудование и другие предметы.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ранее обвиняемый уже неоднократно привлекался к ответственности за аналогичные преступления.