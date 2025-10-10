В Уфе задержали подозреваемого в серии грабежей

В Уфе полиция задержала молодого человека, подозреваемого в разбойных нападениях на иностранных студентов.
По информации МВД республики, 23-летний уроженец Абзелиловского района напал на троих учащихся одного из уфимских вузов. Злоумышленник, угрожая ножом и макетом пистолета, требовал перевести ему деньги через мобильные приложения банков. После отказа студентов он применил физическую силу, в результате чего двое пострадавших получили травмы. После нападения преступник скрылся.
В тот же день в полицию обратился еще один иностранный студент с аналогичным заявлением. Правоохранительные органы провели оперативно-розыскные мероприятия, установили личность подозреваемого и задержали его. У него изъяли складной нож и страйкбольный пистолет.
Подозреваемый признал вину во время допроса. В отношении него возбуждено уголовное дело. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.