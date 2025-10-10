Участник СВО из Башкирии получил детектор дронов

Военнослужащему с позывным «Студент» передали детектор дронов модели «Булат». Во время краткосрочного отпуска боец из Уфимского района обратился за помощью в администрацию Юматовского сельсовета.
Глава сельсовета Муса Хабиров оперативно отреагировал на обращение и приобрел необходимое оборудование. В администрации Уфимского района подчеркнули, что поддержка «Студента» и других военнослужащих из региона является приоритетной задачей.
Регулярная гуманитарная помощь оказывается как контрактникам, так и мобилизованным из Башкирии. Грузы с необходимым снаряжением и вещами формируются не только на республиканском уровне, но и силами волонтеров, активистов и жителей разных городов и районов республики.
Участники специальной военной операции отмечают, что такая поддержка земляков помогает им успешнее выполнять боевые задачи.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: администрация Уфимского района, ТГ.