Радий Хабиров наградил жителей Башкирии за особые достижения

Лучшие в своем деле. Глава Башкортостана Радий Хабиров наградил за особые достижения жителей Башкортостана. Церемония прошла в канун Дня Республики. Были вручены как госнаграды Российской Федерации, так и знаки отличия республики.
Торжественное собрание, можно сказать, предваряет начало празднований Дня Республики. Колонный зал сегодня объединил тех, кто своим трудом, талантом и преданностью делу прославляет Башкортостан. Все они люди разных профессий, каждый из которых на своем месте стремится сделать республику лучше. Перед началом награждения Глава Башкортостана отметил заслуги участников церемонии и поздравил их с этим особым днём.
Звания заслуженного врача страны был удостоен начальник медицинской части онкодиспансера Рустем Аюпов. За его плечами – три десятка лет стажа. На его глазах и при непосредственном участии менялась служба, которая сегодня идёт в ногу с мировыми стандартами медицины.
А вот Анас Валиуллин стал одним из первых людей в стране, кому присвоили звание заслуженного работника местного самоуправления, учрежденного в прошлом году. Главный специалист информотдела работает в администрации Иглинского района уже более 30 лет. Наряду с муниципальной работой, Анас Валиуллин пишет стихи и рассказы, а также снимает важные события в качестве внештатного собкора телеканала БСТ.
Наряду с наградами страны были вручены и высшие награды республики. Так, орден Салавата Юлаева получил заместитель руководителя секретариата Госсобрания Науфал Янбухтин.
Особое признание получили и семейные династии. Это тот случай, когда любовь к профессии передается из поколения в поколение. Ну а суммарно стаж некоторых старейших династий насчитывает более двух веков.
В зале также были рабочие и руководители машиностроительных предприятий, учителя, журналисты, представители культуры, сельхозработники и, конечно, ветераны и их семьи. Список большой – около сотни человек. Награждения, посвященные Дню Республики, уже стали традиционным хорошим поводом отметить достижения жителей.