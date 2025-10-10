Радий Хабиров наградил жителей Башкирии за особые достижения

Лучшие в своем деле. Глава Башкортостана Радий Хабиров наградил за особые достижения жителей Башкортостана. Церемония прошла в канун Дня Республики. Были вручены как госнаграды Российской Федерации, так и знаки отличия республики.

Торжественное собрание, можно сказать, предваряет начало празднований Дня Республики. Колонный зал сегодня объединил тех, кто своим трудом, талантом и преданностью делу прославляет Башкортостан. Все они люди разных профессий, каждый из которых на своем месте стремится сделать республику лучше. Перед началом награждения Глава Башкортостана отметил заслуги участников церемонии и поздравил их с этим особым днём.

Звания заслуженного врача страны был удостоен начальник медицинской части онкодиспансера Рустем Аюпов. За его плечами – три десятка лет стажа. На его глазах и при непосредственном участии менялась служба, которая сегодня идёт в ногу с мировыми стандартами медицины.

А вот Анас Валиуллин стал одним из первых людей в стране, кому присвоили звание заслуженного работника местного самоуправления, учрежденного в прошлом году. Главный специалист информотдела работает в администрации Иглинского района уже более 30 лет. Наряду с муниципальной работой, Анас Валиуллин пишет стихи и рассказы, а также снимает важные события в качестве внештатного собкора телеканала БСТ.

Наряду с наградами страны были вручены и высшие награды республики. Так, орден Салавата Юлаева получил заместитель руководителя секретариата Госсобрания Науфал Янбухтин.

Особое признание получили и семейные династии. Это тот случай, когда любовь к профессии передается из поколения в поколение. Ну а суммарно стаж некоторых старейших династий насчитывает более двух веков.