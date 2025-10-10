Студенты из Уфы создали премиальный бренд аромапродукции

Выход на крупные маркетплейсы и продажи по всей стране. Молодые предприниматели из Уфы создали премиальный бренд аромапродукции. Михаил Ларин и Арина Маврина – студенты. В начале года делали первые шаги в разработке формул, дизайна и пропорций свечей, используя только натуральное сырье.

Спустя полгода они вышли со своей идеей на фестиваль «Есть Фест». Оттуда и пошло активное производство ароматов для дома – свечей, диффузоров и автопарфюма.