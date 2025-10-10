Жительницу Уфы осудят за организацию наркопритона

Прокуратура Калининского района Уфы утвердила обвинительное заключение в отношении 36-летней местной жительницы. Ей предъявлено обвинение в систематическом предоставлении помещения для потребления наркотических средств.

По версии следствия, с начала 2023 года женщина оборудовала свою квартиру на улице Петрозаводской для производства и потребления запрещенных веществ. Посетители расплачивались с хозяйкой наркотиками за возможность пользоваться помещением.