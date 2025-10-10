Жительницу Уфы осудят за организацию наркопритона

Прокуратура Калининского района Уфы утвердила обвинительное заключение в отношении 36-летней местной жительницы. Ей предъявлено обвинение в систематическом предоставлении помещения для потребления наркотических средств.

Фото №1 - Жительницу Уфы осудят за организацию наркопритона

По версии следствия, с начала 2023 года женщина оборудовала свою квартиру на улице Петрозаводской для производства и потребления запрещенных веществ. Посетители расплачивались с хозяйкой наркотиками за возможность пользоваться помещением.

Правоохранительные органы пресекли преступную деятельность. Обвиняемая признала вину. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

Волна
