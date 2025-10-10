Жителю Уфы, который выбросил из окна дочь, избрали меру пресечения

Напомним, шокирующий инцидент произошёл накануне, 9 октября, на улице Ульяновых. Мужчина выбросил из окна домашнее имущество и ребёнка. Он находился с дочкой в квартире вдвоем, пока мама и старший сын были на лечении в санатории. Пострадавшей девочке оказывается медицинская помощь в ГКДБ №17. Её состояние оценивается как крайне тяжёлое.