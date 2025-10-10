Стало известно, когда в Уфе начнут отключать фонтаны

В администрации Уфы рассказали, когда в столице законсервируют на зиму фонтаны.
О подготовке к завершению сезона рассказал и.о. директора «Горзеленхоза» Фидарис Лукманов. Старт отключения фонтанов запланирован на следующую неделю.
Фонтаны рядом со зданием Верховного суда и перед Домом республики закроют 13 октября. Фонтан «Танцующие журавли» в сквере «Дубки» будут готовить к зиме с 12 по 14 октября, фонтан «Часы» на площади Ленина – с 14 по 16 октября. Фонтан возле «Уфа-Арены» и фонтан в парке им. Р. Бикбаева закроют 16 октября, фонтан «Мальчик с кураем» будут закрывать на зиму 16 и 17 октября.
Фонтанами перед кинотеатром «Родина» и «Семь девушек» займутся 20 октября. Далее, 22 октября придёт очередь фонтана в сквере им. Мустая Карима, 24 октября – в сквере Ильича, а с 26 по 28 октября – фонтана в сквере на Ленина.
К консервации плавающего фонтана на озере в парке «Кашкадан» приступят с 14 октября.