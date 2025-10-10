Стало известно, когда в Уфе начнут отключать фонтаны

Фонтаны рядом со зданием Верховного суда и перед Домом республики закроют 13 октября. Фонтан «Танцующие журавли» в сквере «Дубки» будут готовить к зиме с 12 по 14 октября, фонтан «Часы» на площади Ленина – с 14 по 16 октября. Фонтан возле «Уфа-Арены» и фонтан в парке им. Р. Бикбаева закроют 16 октября, фонтан «Мальчик с кураем» будут закрывать на зиму 16 и 17 октября.