В Уфе прошло торжественное собрание в честь Дня Республики Башкортостан

Только что в концертном зале «Башкортостан» завершилось торжественное собрание, посвященное Дню Республики. Радий Хабиров вручил государственные награды жителям региона, внесшим вклад в развитие родного края. Подробности – в нашем сюжете.

Церемония по традиции для важных мероприятий началась с выноса государственных флагов, а также гимнов России и Башкортостана. Затем республику и ее жителей с праздником поздравил Радий Хабиров.

Сердечно благодарю наших тружеников – рабочих, аграриев, учителей, врачей, ученых, инженеров. Всех, кто своим ежедневным трудом обеспечивает успехи республики, наше общее движение вперёд. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Далее глава республики вручил государственные награды: звания заслуженных, ордена и медали получили 12 человек. Это люди, которые внесли вклад в жизнь республики: участники СВО, общественные деятели, артисты, строители, еще пять человек были удостоены премий имени Салавата Юлаева. Она вручается за достижения в области литературы, искусства и архитектуры. Так, команда художников республики получила награду на серию произведений «Память земли. Сила Урала». А режиссер Башкирской филармонии – за представление «Потомки Салавата».