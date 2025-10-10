В Уфе прошло торжественное собрание в честь Дня Республики Башкортостан

Только что в концертном зале «Башкортостан» завершилось торжественное собрание, посвященное Дню Республики. Радий Хабиров вручил государственные награды жителям региона, внесшим вклад в развитие родного края. Подробности – в нашем сюжете.
Церемония по традиции для важных мероприятий началась с выноса государственных флагов, а также гимнов России и Башкортостана. Затем республику и ее жителей с праздником поздравил Радий Хабиров.
Далее глава республики вручил государственные награды: звания заслуженных, ордена и медали получили 12 человек. Это люди, которые внесли вклад в жизнь республики: участники СВО, общественные деятели, артисты, строители, еще пять человек были удостоены премий имени Салавата Юлаева. Она вручается за достижения в области литературы, искусства и архитектуры. Так, команда художников республики получила награду на серию произведений «Память земли. Сила Урала». А режиссер Башкирской филармонии – за представление «Потомки Салавата».
Кроме, того жителей Башкортостана с праздником со сцены поздравил от имени президента Республики Абхазия ее вице-президент Беслан Бигвава. По традиции артисты представили концерт с патриотическими номерами, украшением которого стал гимн Башкортостана, исполненный большим хором, заполонившим всю сцену.