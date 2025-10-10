Радий Хабиров встретился с руководителем Росмолодёжи Григорием Гуровым

Главной темой встречи стало развитие молодежной политики в регионе. Как подчеркнул глава республики, Башкортостан выстроил в этой сфере интенсивную и эффективную работу, став первым по количеству молодежи в Приволжском федеральном округе и седьмым в России. И этому направлению уделяется самое серьезное внимание.
Как отметил в свою очередь Григорий Гуров, Башкортостан демонстрирует системный подход к развитию молодёжной политики и является одним из лидеров в этой сфере. Также стороны обсудили подготовку заявки Башкортостана на участие во Всероссийском конкурсе «Регион для молодых».