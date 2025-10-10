Радий Хабиров встретился с руководителем Росмолодёжи Григорием Гуровым

Главной темой встречи стало развитие молодежной политики в регионе. Как подчеркнул глава республики, Башкортостан выстроил в этой сфере интенсивную и эффективную работу, став первым по количеству молодежи в Приволжском федеральном округе и седьмым в России. И этому направлению уделяется самое серьезное внимание.

У нас живут более миллиона молодых людей – это и наше преимущество, и наша большая ответственность. Мы стараемся уделять молодёжной политике самое серьёзное внимание. Все проекты, реализуемые по линии Росмолодёжи, мы выполняем качественно. Открываем новые центры, создаём пространства, где ребята могут встречаться, общаться, воплощать свои идеи.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Как отметил в свою очередь Григорий Гуров, Башкортостан демонстрирует системный подход к развитию молодёжной политики и является одним из лидеров в этой сфере. Также стороны обсудили подготовку заявки Башкортостана на участие во Всероссийском конкурсе «Регион для молодых».

В республике работа с молодым поколением выстроена на высоком уровне. Огромное спасибо за то, что вы создали отдельное министерство по делам молодёжи. Это подчёркивает значимость темы. Важно, что вы инвестируете в инфраструктуру. Мы сегодня посетили молодёжные центры, увидели, что это живые, современные пространства.

Григорий Гуров, руководитель Федерального агентства по делам молодежи
Волна
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями