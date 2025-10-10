Радий Хабиров встретился с руководителем Росмолодёжи Григорием Гуровым

В республике работа с молодым поколением выстроена на высоком уровне. Огромное спасибо за то, что вы создали отдельное министерство по делам молодёжи. Это подчёркивает значимость темы. Важно, что вы инвестируете в инфраструктуру. Мы сегодня посетили молодёжные центры, увидели, что это живые, современные пространства.

Григорий Гуров, руководитель Федерального агентства по делам молодежи