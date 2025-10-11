В Уфе открыли арочный Бельский мост

По арочному мосту в Уфе вновь можно проехать. Сегодня состоялось торжественное открытие объекта после капитального ремонта. Три года ушло на модернизацию старой переправы в створе улицы Воровского. Мостостроители практически вдохнули вторую жизнь переправе, построенной еще в 50-е годы прошлого столетия. Удалось ли сохранить привычный облик арочного моста и чем он отличается от предыдущего, подробнее в следующем сюжете.

На старых кадрах — открытие арочного моста через реку Белая 3 ноября 1956 года. Тогда же была закрыта Оренбургская переправа, а плашкоутный мост, который действовал с 1808 года, разобран.

Спустя 69 лет в створе улицы Воровского вновь торжественная атмосфера, связанная с открытием арочного моста. Движение по нему вновь запускают, но уже после капитального ремонта. С учетом коэффициентов надежности расчетная нагрузка теперь может достигать 110 тонн.

Мы сегодня свидетели очень важного события. Открываем мост. Мы активно поработали над расшивкой транспортных проблем на этом узле. Это и путепровод через Заки Валиди, и мост-вставка, и сейчас завершение капитального ремонта арочного моста. Мы сегодня говорим слова благодарности Владимиру Владимировичу Путину и правительству России. Большие дорожные проекты, которые мы делаем, — это, конечно, поддержка Президента и нашего Правительства.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Мост перестраивался практически заново. В рамках капремонта старые пролётные строения демонтировали, построили две новые опоры и привели в порядок остальные. Чтобы сохранить первоначальный облик сооружения, смонтировали арочную конструкцию. С одной стороны которой теперь, как и раньше, красуется памятная табличка с датой строительства, с другой — годы капитального ремонта сооружения.

Арочные мосты вообще уникальные сооружения. И 53-56 год, когда наш коллектив этот мост строил и построил за три года. И в этом году сложность была в том, что надо было старый металл весь разобрать, опоры реконструировать, усиливать, а потом на этом же месте сделать такую же арку.

Павел Рабухин, председатель совета директоров АО «Уралмостострой»

На прежнее место спустя 69 лет вернулась и скульптура «Девушка с голубем» уже в современном исполнении. Арт-объект рядом с арочным мостом воссоздавали по архивным кадрам.

Спустя десятилетия они вновь поедут по арочному мосту, но уже обновлённому. Право открыть движение предоставилось ретро-технике. Первый в колонне автомобиль ЗИМ ГАЗ-12, 56 года выпуска, как, собственно, и сам мост.

Фото №1 - В Уфе открыли арочный Бельский мост

Но прежде чем запустить движение, ритуал с разбиванием шампанского. И пусть это не борт корабля, когда таким образом проходит «крещение судна», удача и благополучие обновлённому объекту в будущей эксплуатации также не помешают.

Мы действительно базово вот этот узел пересечения Воровского створа и Заки Валиди завершаем. Здесь понятно, что больше мосты мы не будем строить. Надо будет разгружать дорожную сеть за счёт строительства других мостов.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Накануне арочный мост в Уфе испытали на прочность. Были установлены специальные датчики, которые снимали показания во время статических и динамических испытаний. На каждый пролёт моста заехали 6 грузовиков по 32 тонны.

И в динамике они также проезжали с нагрузкой. Снимались показания, испытания прошли успешно, выдано положительное заключение, мы подписали акт технической готовности все службы в городе.

Евгений Кулешов, заместитель начальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации г. Уфы

Движение запущено. Но работы на объекте не завершены. Мостостроителям предстоит ещё демонтировать оставшиеся конструкции. Ведь для модернизации объекта пришлось возвести 22 временные опоры и два временных моста протяженностью 160 метров. Но автолюбителям это не доставит неудобств. Более того, проезжие по мосту не увидят, как проходит демонтаж конструкций.

Волна
Телеканал БСТ приглашает желающих на обучающие курсы