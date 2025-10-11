В Уфе открыли арочный Бельский мост

По арочному мосту в Уфе вновь можно проехать. Сегодня состоялось торжественное открытие объекта после капитального ремонта. Три года ушло на модернизацию старой переправы в створе улицы Воровского. Мостостроители практически вдохнули вторую жизнь переправе, построенной еще в 50-е годы прошлого столетия. Удалось ли сохранить привычный облик арочного моста и чем он отличается от предыдущего, подробнее в следующем сюжете.
На старых кадрах — открытие арочного моста через реку Белая 3 ноября 1956 года. Тогда же была закрыта Оренбургская переправа, а плашкоутный мост, который действовал с 1808 года, разобран.
Спустя 69 лет в створе улицы Воровского вновь торжественная атмосфера, связанная с открытием арочного моста. Движение по нему вновь запускают, но уже после капитального ремонта. С учетом коэффициентов надежности расчетная нагрузка теперь может достигать 110 тонн.
Мост перестраивался практически заново. В рамках капремонта старые пролётные строения демонтировали, построили две новые опоры и привели в порядок остальные. Чтобы сохранить первоначальный облик сооружения, смонтировали арочную конструкцию. С одной стороны которой теперь, как и раньше, красуется памятная табличка с датой строительства, с другой — годы капитального ремонта сооружения.
На прежнее место спустя 69 лет вернулась и скульптура «Девушка с голубем» уже в современном исполнении. Арт-объект рядом с арочным мостом воссоздавали по архивным кадрам.
Спустя десятилетия они вновь поедут по арочному мосту, но уже обновлённому. Право открыть движение предоставилось ретро-технике. Первый в колонне автомобиль ЗИМ ГАЗ-12, 56 года выпуска, как, собственно, и сам мост.
Но прежде чем запустить движение, ритуал с разбиванием шампанского. И пусть это не борт корабля, когда таким образом проходит «крещение судна», удача и благополучие обновлённому объекту в будущей эксплуатации также не помешают.
Накануне арочный мост в Уфе испытали на прочность. Были установлены специальные датчики, которые снимали показания во время статических и динамических испытаний. На каждый пролёт моста заехали 6 грузовиков по 32 тонны.
Движение запущено. Но работы на объекте не завершены. Мостостроителям предстоит ещё демонтировать оставшиеся конструкции. Ведь для модернизации объекта пришлось возвести 22 временные опоры и два временных моста протяженностью 160 метров. Но автолюбителям это не доставит неудобств. Более того, проезжие по мосту не увидят, как проходит демонтаж конструкций.