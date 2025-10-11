В Уфе почти 600 школьников посвятили в «шаймуратовцы»

В День Республики в торжественной обстановке в Уфе посвятили в «шаймуратовцы» около 600 школьников. Ученики специальных классов стали своеобразной элитой. Мероприятие прошло на Советской площади. Участие принимал Глава Башкортостана, а также почетные гости, в том числе нынешний Герой России.

Первое, что отличает «шаймуратовцев», — это, конечно же, синяя форма. Символ принадлежности к особому братству. Впрочем, в некоторых учебных заведениях пошли еще дальше, добавив непривычную для школ литеру «Ш» в название классов. Все они оказались здесь не случайно. Право участвовать в торжественной церемонии-посвящении ученики заслужили, став победителями летних шаймуратовских игр.

Открывал церемонию Глава Башкортостана, который прежде возложил цветы к мемориалу генералу Шаймуратову и погибшим воинам. После чего Радий Хабиров поздравил школьников и пожелал им быть достойными подвигов великих предков.

Вы становитесь наследниками не только имени генерала, но и воинской славы 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, подвигов её бойцов. Проявляя массовый героизм, эта легендарная дивизия прошла с боями от Дона до Эльбы. Она стала единственным соединением Красной Армии, в которой 78 воинов были удостоены звания Героя Советского Союза. А пятеро стали полными кавалерами ордена Славы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Этот путь отчасти повторяют уже герои нашего времени. Напутствия школьникам дал и кавалер Золотой звезды — командир 116-й отдельной бригады спецназа Росгвардии Руслан Гарифуллин. Соединение под его началом специализируется на выполнении задач в условиях повышенной опасности. Высокого звания Героя России генерал-майор был удостоен летом этого года. Нынешний год для «шаймуратовских» классов юбилейный. Они появились в республике 5 лет назад. На сегодня их уже почти три сотни.

Посвящение в «шаймуратовцы» проходило под вынос государственного флага и с передачей копий знамен 112-й Башкавдивизии. Неотъемлемый элемент посвящения — принятие клятвы на двух языках. Аскар Сирбаев перед всеми произносил текст на башкирском языке. Гордится, что смог побороть волнение и даже пожать руку главе республики.