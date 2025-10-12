В районе Башкирии задержали пьяного водителя мотоблока

В Мечетлинском районе на окраине села Большеустьикинское инспекторы ДПС заметили мототранспорт, который двигался с явными нарушениями. За рулем мотоблока «Brait» находился мужчина в нетрезвом состоянии. Попытки его остановить на проселочной дороге привели к тому, что трехколёсный транспорт развернуло, а водителя выбросило на землю.

При проведении освидетельствования у 35-летнего жителя обнаружили 1,410 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В отношении него был составлен протокол за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, а мотоблок отправлен на штрафстоянку.

В Госавтоинспекции республики напомнили, что о нарушителях правил дорожного движения можно сообщить по телефону горячей линии МВД по РБ: 8-347-279-32-92 или в чат-боте в телеграме @GIBDDRB_02bot.