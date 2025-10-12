Башкирию накроют похолодание, дожди и мокрый снег

По данным Башгидромета, завтра, 13 октября на территории республики ожидается облачная погода с прояснениями.

Небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами до умеренных, ночью и утром местами отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на отдельных участках дорог гололедица, в восточных районах установление временного снежного покрова.

Ветер юго-восточный, южный 9-14 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью составит от -2 до +3°С, днем — до +7, +12°С, по востоку — до +2°С.