Жители Башкортостана отпраздновали День Республики

Одно из главных событий недели – День Республики. У региона многовековая история, самобытная культура, уникальная природа и целый ряд достижений в сельском хозяйстве, промышленности, науке и искусстве. Ну а самое главное – это люди, каждый из которых на своем месте вносит вклад в развитие родного края. В честь праздника Радий Хабиров вручил больше сотни наград лучшим в профессии.

Вынос государственных флагов, гимны России и Башкортостана – так с главных символов начиналось собрание ко Дню Республики. Один из важных праздников объединил тех, кто родился, вырос и трудился в медовом краю.

Сердечно благодарю наших тружеников – рабочих, аграриев, учителей, врачей, ученых, инженеров. Всех, кто своим ежедневным трудом обеспечивает успехи республики, наше общее движение вперёд. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

А защищают родной дом сейчас участники спецоперации. Порой ценой собственной жизни остаются верными присяге. Память отважных почтили минутой молчания. Ну а тем, кто продолжает воевать, важно знать: дома ждут. Республика всесторонне поддерживает бойцов – 54 меры для них и членов их семей разработаны в Башкортостане и активно реализуются.

Как их героические деды и прадеды, наши воины проявляют в боях стойкость, мужество и верность долгу. Сотни из них удостоены государственных наград. 14 уроженцев Башкортостана стали Героями Российской Федерации, восемь из них посмертно. Недавно с болью в сердце мы проводили в последний путь одного из них – Героя России, старшего лейтенанта Ильдара Суфиярова. Подвиги наших воинов навсегда вписаны в историю Отечества. И мы будем вечно хранить в сердцах имена всех тех, кто отдал свою жизнь за нашу Родину. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Поздравляли республику известные люди в стране и гости из-за рубежа. Герой России, трёхкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин – отныне обладатель ордена Шаймуратова. Как и сержант Марсель Ямалетдинов из Альшеевского района. На счету бойца больше 60 выездов на спецтехнике дистанционного минирования. А еще военный Кулибин собрал комплект антидроновой защиты, которая не раз спасала солдат.

Четыре премии имени Салавата Юлаева вручили за успехи в области литературы, архитектуры и искусства. Андрей Стариков удостоился награды за проект Центра спортподготовки – Дворец борьбы. Режиссер Сулпан Аскарова – за постановку «Потомки Салавата». А писатель Айгиз Баймухаметов за повести, посвященные семейным отношениям. Художники Амир Мазитов и Джалиль Сулейманов отныне тоже лауреаты премии Салавата Юлаева. Ее удостоилась их общая выставка «Память Земли. Сила Урала». Центральное место в серии из 40 картин отдано дорогому сердцу – Родине.

Республика – это люди, аграрии на полях, врачи в операционных, учителя у доски. Порой любовь к одной профессии передается из поколения в поколение. Стаж трудовой династии Матвеевых – более 120 лет. Всё это время они проработали в Стерлитамакском троллейбусном управлении. В их копилке 91 награда.

Станислав Губаев – представитель сельхоздинастии – нечасто надевает пиджак и вообще впервые на таком торжественном мероприятии. Особенный день для тракториста – получил награду из рук главы республики за труды, дал интервью журналистам и насладился музыкой оркестра в холле. Раньше он видел его только по телевизору.

Только вчера собирал урожай кукурузы. Все склады заполнил. В костюмы я редко бываю, всегда в спецовке. В костюме ведь в тракторе не поработаешь. Станислав Губаев, лауреат республиканского конкурса «Трудовые династии Республики Башкортостан»