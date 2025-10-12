Жители Башкортостана отпраздновали День Республики

Одно из главных событий недели – День Республики. У региона многовековая история, самобытная культура, уникальная природа и целый ряд достижений в сельском хозяйстве, промышленности, науке и искусстве. Ну а самое главное – это люди, каждый из которых на своем месте вносит вклад в развитие родного края. В честь праздника Радий Хабиров вручил больше сотни наград лучшим в профессии.
Вынос государственных флагов, гимны России и Башкортостана – так с главных символов начиналось собрание ко Дню Республики. Один из важных праздников объединил тех, кто родился, вырос и трудился в медовом краю.
А защищают родной дом сейчас участники спецоперации. Порой ценой собственной жизни остаются верными присяге. Память отважных почтили минутой молчания. Ну а тем, кто продолжает воевать, важно знать: дома ждут. Республика всесторонне поддерживает бойцов – 54 меры для них и членов их семей разработаны в Башкортостане и активно реализуются.
Поздравляли республику известные люди в стране и гости из-за рубежа. Герой России, трёхкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин – отныне обладатель ордена Шаймуратова. Как и сержант Марсель Ямалетдинов из Альшеевского района. На счету бойца больше 60 выездов на спецтехнике дистанционного минирования. А еще военный Кулибин собрал комплект антидроновой защиты, которая не раз спасала солдат.
Четыре премии имени Салавата Юлаева вручили за успехи в области литературы, архитектуры и искусства. Андрей Стариков удостоился награды за проект Центра спортподготовки – Дворец борьбы. Режиссер Сулпан Аскарова – за постановку «Потомки Салавата». А писатель Айгиз Баймухаметов за повести, посвященные семейным отношениям. Художники Амир Мазитов и Джалиль Сулейманов отныне тоже лауреаты премии Салавата Юлаева. Ее удостоилась их общая выставка «Память Земли. Сила Урала». Центральное место в серии из 40 картин отдано дорогому сердцу – Родине.
Республика – это люди, аграрии на полях, врачи в операционных, учителя у доски. Порой любовь к одной профессии передается из поколения в поколение. Стаж трудовой династии Матвеевых – более 120 лет. Всё это время они проработали в Стерлитамакском троллейбусном управлении. В их копилке 91 награда.
Станислав Губаев – представитель сельхоздинастии – нечасто надевает пиджак и вообще впервые на таком торжественном мероприятии. Особенный день для тракториста – получил награду из рук главы республики за труды, дал интервью журналистам и насладился музыкой оркестра в холле. Раньше он видел его только по телевизору.
К слову, ровно семь лет назад, в День Республики, Радий Хабиров возглавил Башкортостан. Встать у руля большого, многонационального региона ему доверил Президент России, а жители дважды на выборах поддержали это решение.