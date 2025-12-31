Башкирия отпраздновала 80-летие Великой Победы

В Победе России сомневаться не приходится, ведь наша страна уже однажды победила нацизм. Ровно 80 лет назад. Главные торжественные мероприятия прошли 9 мая. Впервые после трехлетнего перерыва по улицам республики прошел «Бессмертный полк».

На фронт из республики ушли более 710 тысяч человек, 278 из них стали Героями Советского Союза, а 35 – полными кавалерами ордена Славы. Сегодня в регионе проживают свыше 7,3 тыс. ветеранов и инвалидов войны. В память обо всех тех, кто погиб на полях сражений или не дожил до сегодняшних дней, люди стали участниками акции «Бессмертный полк». Всего на улицы районов и городов вышли рекордные более полумиллиона человек с портретами своих ветеранов.

Символичным событием в год 80-летия Победы стало появление в Башкортостане второго после Уфы города трудовой доблести – почетное звание присвоили Ишимбаю. Нефтяники Ишимбая (его еще называют вторым Баку) добыли более 4,5 млн тонн чёрного золота. Каждый четвертый танк на фронте был заправлен башкирским топливом. На нем же летали и воздушные асы на своих истребителях. Сейчас нефтяная промышленность, продолжая традиции своих ветеранов, поддерживает участников СВО и вносит вклад в развитие Ишимбайского района.

Здесь давние традиции нефтяников, поэтому отрадно, что традиции сохранились. Юлия Королькова, жительница г. Ишимбая

Хотим выразить огромную благодарность Президенту России Владимиру Путину и Главе Республики Башкортостан Радию Хабирову. Вообще для ишимбайцев это было неожиданностью. Все, конечно, знали историю, но это было очень неожиданно. Мы не были удивлены, но это произвело фурор. Екатерина Филатова, жительница г. Ишимбая

Память о подвигах и героях Великой Отечественной и не только в Башкортостане помнят и чтят. В республике на законодательном уровне организована система патриотического воспитания. Еще два года назад приняли соответствующий закон. Он и стал фундаментом всей системы патриотического воспитания в регионе, был сформирован координационный совет, разработана программа до 2030 года. Все эти меры обеспечили координацию задействованных в этой работе ведомств и организаций.