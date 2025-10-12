Открытие арочного моста в Уфе: как это было

Одним из главных подарков ко Дню Республики стало открытие обновленного арочного моста в Уфе. Три года ушло на модернизацию старой переправы в створе улицы Воровского. Мостостроители практически вдохнули вторую жизнь в сооружение, построенное еще в 50-е годы прошлого столетия. К слову, в этом году в регионе одновременно ремонтируют рекордное количество мостовых сооружений. В ближайшее время работы должны завершить еще на 12 объектах.

На этих старых кадрах открытие арочного моста через реку Белую 3 ноября 1956 года. Тогда же была закрыта Оренбургская переправа, а плашкоутный мост, который действовал с 1808 года, разобран. Спустя 69 лет в створе улицы Воровского вновь торжественная атмосфера, связанная с открытием арочного моста. Движение по нему вновь запускают, но уже после капитального ремонта. С учетом коэффициентов надежности расчетная нагрузка теперь может достигать 110 тонн.

Мы сегодня свидетели очень важного события. Открываем мост. Мы активно поработали над расшивкой транспортных проблем на этом узле. Это и путепровод через Заки Валиди, и мост-вставка, и сейчас завершение капитального ремонта арочного моста. Мы сегодня говорим слова благодарности Владимиру Владимировичу Путину и Правительству России. Большие дорожные проекты, которые мы делаем, – это, конечно, поддержка Президента и нашего правительства. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Мост перестраивался практически заново. В рамках капремонта старые пролётные строения демонтировали, построили две новые опоры и привели в порядок остальные. Чтобы сохранить первоначальный облик сооружения, смонтировали арочную конструкцию. С одной стороны, как и раньше, красуется памятная табличка с датой строительства, с другой – указаны годы капитального ремонта сооружения.

Арочные мосты – вообще уникальные сооружения. И 53-56-й годы, когда наш коллектив это мост строил и построил за три года. И в этом году сложность была в том, что надо было старый металл весь разобрать, опоры реконструировать, усиливать, а потом на этом же месте сделать такую же арку. Павел Рабухин, председатель совета директоров АО «Уралмостострой»

На прежнее место, спустя 69 лет вернулась и скульптура «Девушка с голубем» уже в современном исполнении. Арт-объект рядом с арочным мостом воссоздавали по архивным кадрам.

Спустя десятилетия они вновь поедут по арочному мосту, но уже обновлённому. Право открыть движение представилось ретро-технике. Первый в колонне автомобиль ЗИМ (Газ-12), 56-го года выпуска, как, собственно, и сам мост.

Движение по мосту запущено, и один из важнейших транспортных узлов при въезде и выезде из столицы республики теперь заработает полноценно. Впереди – новые идеи и планы, связанные с развитием транспортной инфраструктуры города и разгрузкой дорожной сети, отметил глава республики, общаясь с журналистами.

В районе Монумента Дружбы и подъема на Сочинскую еще развязка должна быть, причем она с проектом у нас. Поэтому мы сейчас просто ищем источник финансирования. Мы её тоже сделаем, и она существенно поправит ситуацию. У нас сейчас задача завершить Пугачевку. Здесь у нас, вроде так, понимание по всем срокам, и датам и деньгам есть. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Ещё один не просто крупный, а даже грандиозный инфраструктурный проект, который планирует реализовать республика, – «Южный обход» со строительством вантового моста через Белую. На данный момент его стоимость – порядка 64 миллиардов рублей. Заявка на финансирование в Правительство России отправлена. Радий Хабиров с этим вопросом обращался и к Президенту страны. Владимир Путин проект поддержал.

Строятся и модернизируются не только объекты дорожной инфраструктуры столицы республики. В этом году в Башкортостане в нормативное состояние приведут 12 мостов регионального и межмуниципального значения. Один из крупнейших объектов находится на границе Кармаскалинского и Архангельского районов. Реконструкцию моста через Белую начали в ноябре прошлого года.

Мост изначально с 90-го года в эксплуатации, с этих пор здесь такого капитального ремонта не производилось, только косметический, замена барьерного ограждения, перильного. А мы уже все капитально железобетонное основание поменяли, установили новые плиты. Эмиль Гилязов, заместитель директора по производству

Протяжённость моста составляет 316 метров. Переправу приводят в порядок в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». А вот мост через реку Таналык в Хайбуллинском районе ремонтируют в рамках госпрограммы «Безопасные и качественные дороги». 130-метровое искусственное сооружение находится на границе с Оренбургской областью. Всего же с 2018 года на дорогах регионального и межмуниципального значения в республике отремонтировали и построили более 80 мостов.

Мы понимаем, что все мосты обеспечивают связь между районами республики. Они должны быть безопасными для проезда скорой помощи, для школьных автобусов. Мы над этим работаем. В этом году в планах сдать более 600 погонных метров мостовых сооружений и ввести их в эксплуатацию. На следующий год в рамках нового национального проекта эта цифра будет составлять более 800 погонных метров автомобильных мостов. Любовь Минакова, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан