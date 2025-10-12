Открытие арочного моста в Уфе: как это было

Одним из главных подарков ко Дню Республики стало открытие обновленного арочного моста в Уфе. Три года ушло на модернизацию старой переправы в створе улицы Воровского. Мостостроители практически вдохнули вторую жизнь в сооружение, построенное еще в 50-е годы прошлого столетия. К слову, в этом году в регионе одновременно ремонтируют рекордное количество мостовых сооружений. В ближайшее время работы должны завершить еще на 12 объектах.
На этих старых кадрах открытие арочного моста через реку Белую 3 ноября 1956 года. Тогда же была закрыта Оренбургская переправа, а плашкоутный мост, который действовал с 1808 года, разобран. Спустя 69 лет в створе улицы Воровского вновь торжественная атмосфера, связанная с открытием арочного моста. Движение по нему вновь запускают, но уже после капитального ремонта. С учетом коэффициентов надежности расчетная нагрузка теперь может достигать 110 тонн.
Мост перестраивался практически заново. В рамках капремонта старые пролётные строения демонтировали, построили две новые опоры и привели в порядок остальные. Чтобы сохранить первоначальный облик сооружения, смонтировали арочную конструкцию. С одной стороны, как и раньше, красуется памятная табличка с датой строительства, с другой – указаны годы капитального ремонта сооружения.
На прежнее место, спустя 69 лет вернулась и скульптура «Девушка с голубем» уже в современном исполнении. Арт-объект рядом с арочным мостом воссоздавали по архивным кадрам.
Спустя десятилетия они вновь поедут по арочному мосту, но уже обновлённому. Право открыть движение представилось ретро-технике. Первый в колонне автомобиль ЗИМ (Газ-12), 56-го года выпуска, как, собственно, и сам мост.
Движение по мосту запущено, и один из важнейших транспортных узлов при въезде и выезде из столицы республики теперь заработает полноценно. Впереди – новые идеи и планы, связанные с развитием транспортной инфраструктуры города и разгрузкой дорожной сети, отметил глава республики, общаясь с журналистами.
Ещё один не просто крупный, а даже грандиозный инфраструктурный проект, который планирует реализовать республика, – «Южный обход» со строительством вантового моста через Белую. На данный момент его стоимость – порядка 64 миллиардов рублей. Заявка на финансирование в Правительство России отправлена. Радий Хабиров с этим вопросом обращался и к Президенту страны. Владимир Путин проект поддержал.
Строятся и модернизируются не только объекты дорожной инфраструктуры столицы республики. В этом году в Башкортостане в нормативное состояние приведут 12 мостов регионального и межмуниципального значения. Один из крупнейших объектов находится на границе Кармаскалинского и Архангельского районов. Реконструкцию моста через Белую начали в ноябре прошлого года.
Протяжённость моста составляет 316 метров. Переправу приводят в порядок в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». А вот мост через реку Таналык в Хайбуллинском районе ремонтируют в рамках госпрограммы «Безопасные и качественные дороги». 130-метровое искусственное сооружение находится на границе с Оренбургской областью. Всего же с 2018 года на дорогах регионального и межмуниципального значения в республике отремонтировали и построили более 80 мостов.
На сегодняшний день в республике ремонтные работы ведутся на 31 мосту. Среди крупнейших объектов – переправа через реку Белую в Дюртюлях и мост через Ик на границе с Татарстаном, в городе Октябрьском. Его, кстати, должны ввести в эксплуатацию не в 2026-м, как было запланировано ранее, а уже в этом году.