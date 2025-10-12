Новые центры и турниры: как в Башкирии развивают спортивную сферу

Много говорили и о достижениях республики в спорте и предстоящих планах. Ключевые направления развития отрасли, подготовка к проведению I Зимней Спартакиады стран СНГ среди детей с ОВЗ, поддержка атлетов и тренеров. Всё это обсудили на Совете по вопросам развития физической культуры и спорта при Главе Башкортостана. Во Дворце борьбы собрались федеральные чиновники, члены иностранных делегаций Индии, Узбекистана и Афганистана, олимпийские чемпионы, наставники, функционеры. А еще в Уфе дали старт строительству Центра настольного тенниса и провели первый турнир по падел-спорту. О ключевых событиях, вписанных в спортивную историю республики, – в нашем сюжете.

Заседание Совета по вопросам развития спорта при главе республики – это крупнейший форум, который ежегодно объединяет руководителей министерств и ведомств, ведущих спортсменов и тренеров России.

Благодаря поддержке Министерства спорта России мы активно развиваем нашу спортивную отрасль. За пять лет ввели более 1 400 спортсооружений. Башкортостан – в тройке лидеров в стране по их числу. Все объекты высоко востребованы и дают реальную отдачу. Мы успешно реализуем федеральный проект «Бизнес-спринт. Я выбираю спорт!». В его рамках уже построили три объекта с использованием механизмов государственно-частного партнёрства. Ещё столько же сдадим в следующем году. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Республика по праву считается одним из флагманов развития спорта в стране. В разные годы более 70 представителей Башкортостана становились победителями Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. Накануне Алсу Миназова завоевала серебро на международных соревнованиях по гребному слалому, а на чемпионатах мира по плаванию в Сингапуре и легкой атлетике в Нью-Дели наши паралимпийцы заработали 8 наград разного достоинства.

В 2024 году в Уфе прошел форум «Россия – спортивная держава» с участием Президента страны Владимира Путина. Позже здесь провели всероссийский форум «За самбо». В сентябре во время визита главы региона в Москву Михаил Дегтярёв высоко оценил работу руководства региона в направлении развития физической культуры и спорта, а вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко отметил, что в Башкортостане люди активнее стали вести здоровый образ жизни.

Из года в год набирает темп и динамику развитие спорта в республике под руководством Радия Фаритовича Хабирова, и каждый год открываются сельские муниципальные центры и региональные центры подготовки – сборные команды сюда приезжают, а подрастающее поколение смотрит на чемпионов, которые рядом с ними тренируются, и мечтают быть похожими на них. Это система, и она работает и выдает на-гора результат. Георгий Брюсов, вице-президент Федерации спортивной борьбы России

Ещё одно важное направление работы – вовлечение в спорт ветеранов специальной военной операции. В регионе наработан огромный опыт подготовки атлетов с ограниченными возможностями здоровья. На сегодняшний день сформирована команда СВО из ветеранов и военнослужащих из республики по 10 спортивным дисциплинам.

Дворец борьбы, центр фехтования в Затоне и центр гребного слалома в Инорсе стали новыми площадками для проведения соревнований международного уровня. Распахнули свои двери и уже готовят будущих чемпионов в ледовом дворце «Сапсан-арена» в Кумертау, комплексе «Амфибия» в Нефтекамске, в ФОКе в Благовещенске, ледовом дворце в Октябрьском.

В Башкортостане действуют программы поддержки тренеров, возводятся новые объекты, улучшается инфраструктура. Во время работы Совета в онлайн-режиме состоялось открытие сразу 12 площадок ГТО в муниципальных образованиях республики, а также площадки «Здоровое Отечество» на Набережной реки Белой в Уфе. В регионе действует системный подход от развития детско-юношеского и массового спорта до спорта высших достижений.

Это колоссальная работа. Вложения, энтузиазм и труд огромного количества людей для того, чтобы создать условия для учителя, воспитателя, тренера. Михаил Мамиашвили, президент Федерации спортивной борьбы России

И такие условия в республике продолжают создавать. В Уфе дали старт строительству Центра настольного тенниса. Капсулу времени как символ эстафеты побед и свершений предков заложили Глава Башкортостана Радий Хабиров и заместитель председателя Госдумы России Александр Бабаков.

Новый объект возведут недалеко от Центра спортивной подготовки имени Римы Баталовой в Затоне на площади свыше двух тысяч квадратных метров. В здании разместят тренажерный и тренировочный залы, спортивный – с местами для зрителей и другие помещения.

Во время торжественной церемонии было подписано официальное соглашение о сотрудничестве. Александр Бабаков, в свою очередь, выразил признательность руководству Башкортостана за поддержку в реализации совместных инициатив.

Теннис и его разновидности пользуются популярностью в нашей республике. И сразу еще одно знаковое событие – Глава Башкортостана Радий Хабиров и первый заместитель Министра спорта России Одес Байсултанов открыли первый профессиональный турнир по паделу. Это динамичная командная игра – два на два на компактной площадке, окружённой стеклом. Падел объединил в себе большой и настольный теннис и сквош. Для развития этого спорта в нашем регионе в специализированном центре заработали пять крытых кортов.