Геномный центр и новые школы: как в Башкирии развивается сфера образования

В 2025 году в Уфе началось строительство математического лицея-интерната. Масштабный проект, инициированный Главой Башкортостана Радием Хабировым, получил поддержку Президента Владимира Путина. В лицей с углубленным изучением математики примут 360 школьников, из них 250 получат место в общежитии. На ремонт и благоустройство школ в следующем году выделят более 3 миллиардов из федерального бюджета. Это тоже результат работы властей региона – порой приходится обосновывать необходимость вложений. И этим занимается «башкир с папочкой», как говорит сам о себе Радий Хабиров.

Перед выпускниками башкирских школ открыты любые дороги. Изучать науку можно в современном Межвузовском кампусе, в апреле 2025 открылась его вторая очередь – Геномный центр, призванный развивать интеллектуальную геномику и продлить жизнь человеку. Фундаментом для научных изысканий является созданный Госкомитет республики по науке. Но всегда есть выбор. Можно получить престижную и высокооплачиваемую профессию в среднем профессиональном звене. Благодаря проекту «Профессионалитет» студенты обучаются на том самом оборудовании, которое установлено на предприятии – будущем месте работы.

В следующем году Лилиана будет догонять уже знания в новой современной школе. Семья Султанбаевых, как и сотни других, переехала в строящийся микрорайон Стерлитамака.

Новые дома у нас, новые дворы. Видим, что строится новая школа – такая красивая. Наша дочка на следующий год как раз собирается в первый класс. Римма Султанбаева, жительница г. Стерлитамака

Ждем. Все замечательно – большая, огромная школа. Камиль Султанбаев, житель г. Стерлитамака

Которая вместит более 1000 учеников. Особая гордость – два спортзала, один из них будет настолько просторным, что сможет принимать республиканские соревнования школьников по самым разным видам спорта. В учреждении планируют сделать упор на различные направления. Один из приоритетных – это инженерное образование. Для этого будут открыты лаборатории и классы – по управлению дронами и робототехнике.

Стратегия властей – обеспечить местами детей из новых кварталов, снять нагрузку со старых школ и создать точки притяжения для молодых семей. По такому же пути пошли и в Уфе, в микрорайоне Кузнецовский затон, где возводят крупнейшее учебное заведение в Приволжье на 2000 мест. Как показал этот год, инвестиции в инфраструктуру работают на результат. В 2025 в Башкортостане появился первый 300-балльник по ЕГЭ.

Моим любимым предметом была математика и предметы, связанные с математикой – физика и информатика. Полученных знаний хватило для того, чтобы хорошо сдать ЕГЭ. Алексей Лобов, выпускник лицея №153 г. Уфы

От точечных успехов к созданию кузницы кадров для высокотехнологичных отраслей. Почти каждый второй школьник республики выбирает для сдачи профильную математику. Это лучший показатель в стране. Поэтому инициативу Радия Хабирова по строительству математического лицея-интерната так охотно поддержали на федеральном уровне.

Со своей стороны мы продолжим ту работу, которая ведется по поручению Президента. Потому что Республика Башкортостан действительно показывает блестящие результаты по всем направлениям, многие здесь на вас равняются. Поэтому те проекты, о которых вы сказали, они значимые. Мы обязательно их обсудим, чтобы масштабировать для других регионов. Сергей Кравцов, министр просвещения России

Регионы перенимают опыт и по созданию шаймуратовских классов – по замыслу Радия Хабирова, своего рода социальный лифт, когда уже со школы готовят не просто патриотов, а будущих управленцев и госслужащих. 290 классов, 6000 учеников. Преподают им ветераны боевых действий с педагогическим образованием.

Шаймуратовцем быть не так уж просто, нужна сила воли, надо просыпаться очень рано, это надо быть во всем первым. Эмилия Вакилова, ученица шаймуратовского класса башкирской гимназии №102 им. Р.Т. Бикбаева

Регулярно руководитель республики встречается с молодежью на базе военно-патриотического парка «Патриот». Сборы, мероприятия – своего рода школа жизни для молодых людей. Филиал действует в Стерлибашевском районе. Позже он откроется также в Кигинском и Баймакском районах. И вдохновляют на подвиги не только учеников, но и учителей. С этого года по поручению Главы Башкортостана появилась новая мера поддержки: теперь педагоги могут воспользоваться сертификатами на двухнедельный отпуск в наших санаторно-курортных учреждениях.

Ко Дню учителя неожиданная такая радость. Меня оповестили, что пришел сертификат, и я теперь могу отдохнуть. Очень приятная новость, это все-таки поднимает ценность нашего труда, что на нас внимание обращают на высшем уровне. Лидия Шадрина, учитель истории и обществознания школы с. Кутерем /Калтасинский район/

В 21 веке осознанный выбор молодёжи в пользу рабочих специальностей подтверждают цифры: студентами колледжей стали около 38 тысяч абитуриентов. Власти даже увеличили число бюджетных мест на две тысячи. Участие в программе «Профессионалитет» позволяет оснащать учреждения и создавать в Башкортостане учебные кластеры, а их уже 27, и они напрямую связаны с ключевыми отраслями экономики. Республика – лидер в стране по числу образовательно-производственных центров.

Мама работает мастером в цехе, папа – сборщиком механосборочных работ. Вся семья работает на заводе. Из-за этого меня с детства тянет к такой профессии. После колледжа я планирую пойти на УМПО и работать. Хотелось на станках ЧПУ работать, конечно. Там больше перспектив. Сафина Фаткуллина, студентка 2 курса института среднего профессионального образования УУНиТ

Но чтобы современные учреждения наполнялись талантливыми и уверенными детьми, нужна прочная основа – крепкая семья. Для этого в Башкортостане создан комплекс мер социальной поддержки, который охватывает более 200 тысяч семей с детьми. А число многодетных – главных героев демографической политики – уже перевалило за 72 тысячи. Их вклад в будущее республики настолько важен, что в их честь в этом году учрежден новый праздник – День многодетной семьи, который отмечают 21 декабря. Перспективы, которые открывают перед молодежью новые школы, технопарки и вузы, становятся еще ближе и реальнее благодаря новым адресным мерам. Так, с 2025 года в республике компенсируют 50% стоимости платного обучения в колледжах и техникумах для детей из многодетных семей.

То, что в большой семье растут, – минусов здесь нет. Больше плюсы. Потому что они уже как команда. Они уже друг без друга не могут и друг друга поддерживают. Луиза Бактыбаева, многодетная мать

А на вершине образовательной пирамиды – наука. Чтобы усилить ее потенциал, в 2025 создали соответствующий госкомитет. Его задача – координировать работу научных и образовательных центров.

Знаменательным событием в этом году было проведение на площадке Республики Башкортостан XIII Съезда молодых ученых и студенческих научных обществ, приехало почти 1200 участников. Это строительство кампуса и его введение в действие, это создание Евразийского НОЦ мирового уровня в Республике Башкортостан, это появление университетов на карте науки, которые входят в программу стратегического лидерства – «Приоритет-2030». Светлана Мустафина, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по науке и высшему образованию

Уфимский университет науки и технологий, нефтяной, медицинский и аграрный прошли конкурсный отбор в Москве и вошли в программу «Приоритет-2030», получив федеральное финансирование свыше миллиарда рублей. Но для прорывов нужна подходящая инфраструктура. И вторая очередь Межвузовского кампуса – новый Геномный центр, открытый в уходящем году, уже входит в авангард страны. В одном месте ученые изучают генетику растений, животных и человека, выясняя, как разные факторы влияют на здоровье и продолжительность жизни.

Геномный центр уже открыт, и он работает, хотя прошло всего лишь полгода. Достижений много. Например, с республиканского медико-генетического центра к нам направляли более 50 больных для того, чтобы мы поставили молекулярно-генетический диагноз этого заболевания. И для всех случаев были найдены гены и мутации, которые отвечают за развитие этих заболеваний. Эльза Хуснутдинова, директор Института биохимии и генетики УФИЦ РАН

Подъем в национальном рейтинге научных регионов с восьмой на седьмую строчку – яркий индикатор эффективности этой политики. Вузы становятся центрами исследований, которые опережают время.

Вот мы инфраструктуру развили, каждый год у нас рост – количество стобалльников ЕГЭ, каждый год у нас самые высокие ступени пьедестала завоевывают на международных олимпиадах. Это вот важнейшие показатели высокого качества. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан