Геномный центр и новые школы: как в Башкирии развивается сфера образования

В 2025 году в Уфе началось строительство математического лицея-интерната. Масштабный проект, инициированный Главой Башкортостана Радием Хабировым, получил поддержку Президента Владимира Путина. В лицей с углубленным изучением математики примут 360 школьников, из них 250 получат место в общежитии. На ремонт и благоустройство школ в следующем году выделят более 3 миллиардов из федерального бюджета. Это тоже результат работы властей региона – порой приходится обосновывать необходимость вложений. И этим занимается «башкир с папочкой», как говорит сам о себе Радий Хабиров.
Перед выпускниками башкирских школ открыты любые дороги. Изучать науку можно в современном Межвузовском кампусе, в апреле 2025 открылась его вторая очередь – Геномный центр, призванный развивать интеллектуальную геномику и продлить жизнь человеку. Фундаментом для научных изысканий является созданный Госкомитет республики по науке. Но всегда есть выбор. Можно получить престижную и высокооплачиваемую профессию в среднем профессиональном звене. Благодаря проекту «Профессионалитет» студенты обучаются на том самом оборудовании, которое установлено на предприятии – будущем месте работы.
В следующем году Лилиана будет догонять уже знания в новой современной школе. Семья Султанбаевых, как и сотни других, переехала в строящийся микрорайон Стерлитамака.
Которая вместит более 1000 учеников. Особая гордость – два спортзала, один из них будет настолько просторным, что сможет принимать республиканские соревнования школьников по самым разным видам спорта. В учреждении планируют сделать упор на различные направления. Один из приоритетных – это инженерное образование. Для этого будут открыты лаборатории и классы – по управлению дронами и робототехнике.
Стратегия властей – обеспечить местами детей из новых кварталов, снять нагрузку со старых школ и создать точки притяжения для молодых семей. По такому же пути пошли и в Уфе, в микрорайоне Кузнецовский затон, где возводят крупнейшее учебное заведение в Приволжье на 2000 мест. Как показал этот год, инвестиции в инфраструктуру работают на результат. В 2025 в Башкортостане появился первый 300-балльник по ЕГЭ.
От точечных успехов к созданию кузницы кадров для высокотехнологичных отраслей. Почти каждый второй школьник республики выбирает для сдачи профильную математику. Это лучший показатель в стране. Поэтому инициативу Радия Хабирова по строительству математического лицея-интерната так охотно поддержали на федеральном уровне.
Регионы перенимают опыт и по созданию шаймуратовских классов – по замыслу Радия Хабирова, своего рода социальный лифт, когда уже со школы готовят не просто патриотов, а будущих управленцев и госслужащих. 290 классов, 6000 учеников. Преподают им ветераны боевых действий с педагогическим образованием.
Регулярно руководитель республики встречается с молодежью на базе военно-патриотического парка «Патриот». Сборы, мероприятия – своего рода школа жизни для молодых людей. Филиал действует в Стерлибашевском районе. Позже он откроется также в Кигинском и Баймакском районах. И вдохновляют на подвиги не только учеников, но и учителей. С этого года по поручению Главы Башкортостана появилась новая мера поддержки: теперь педагоги могут воспользоваться сертификатами на двухнедельный отпуск в наших санаторно-курортных учреждениях.
В 21 веке осознанный выбор молодёжи в пользу рабочих специальностей подтверждают цифры: студентами колледжей стали около 38 тысяч абитуриентов. Власти даже увеличили число бюджетных мест на две тысячи. Участие в программе «Профессионалитет» позволяет оснащать учреждения и создавать в Башкортостане учебные кластеры, а их уже 27, и они напрямую связаны с ключевыми отраслями экономики. Республика – лидер в стране по числу образовательно-производственных центров.
Но чтобы современные учреждения наполнялись талантливыми и уверенными детьми, нужна прочная основа – крепкая семья. Для этого в Башкортостане создан комплекс мер социальной поддержки, который охватывает более 200 тысяч семей с детьми. А число многодетных – главных героев демографической политики – уже перевалило за 72 тысячи. Их вклад в будущее республики настолько важен, что в их честь в этом году учрежден новый праздник – День многодетной семьи, который отмечают 21 декабря. Перспективы, которые открывают перед молодежью новые школы, технопарки и вузы, становятся еще ближе и реальнее благодаря новым адресным мерам. Так, с 2025 года в республике компенсируют 50% стоимости платного обучения в колледжах и техникумах для детей из многодетных семей.
А на вершине образовательной пирамиды – наука. Чтобы усилить ее потенциал, в 2025 создали соответствующий госкомитет. Его задача – координировать работу научных и образовательных центров.
Уфимский университет науки и технологий, нефтяной, медицинский и аграрный прошли конкурсный отбор в Москве и вошли в программу «Приоритет-2030», получив федеральное финансирование свыше миллиарда рублей. Но для прорывов нужна подходящая инфраструктура. И вторая очередь Межвузовского кампуса – новый Геномный центр, открытый в уходящем году, уже входит в авангард страны. В одном месте ученые изучают генетику растений, животных и человека, выясняя, как разные факторы влияют на здоровье и продолжительность жизни.
Подъем в национальном рейтинге научных регионов с восьмой на седьмую строчку – яркий индикатор эффективности этой политики. Вузы становятся центрами исследований, которые опережают время.
Башкортостан – самый молодежный регион в ПФО и единственный в стране, где учредили День работника сферы молодёжной политики. В рамках программы «Йешлек-регион» создают целую сеть центров для развития потенциала. И именно наши талантливые ребята пополняют список достижений, в том числе, в столичных вузах. Радий Хабиров ежегодно встречается с сотнями студентов в Москве и не только. Глава поддерживает тесную связь с лидерами студенчества, волонтёрами, молодыми учёными, предпринимателями, спортсменами, авторами проектов, неформальными сообществами. Все звенья одной цепи работают на одну цель: дать молодым и перспективным специалистам лучшее образование и создать все условия для реализации своего таланта здесь, дома.