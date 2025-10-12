Работники сельского хозяйства Башкирии отмечают профессиональный праздник

Каждое второе воскресенье октября в России отмечают День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. На сегодняшний день в сфере АПК задействованы почти 6,5 млн человек. И, как отметил Президент Владимир Путин, они производят практически любые необходимые продукты питания, обеспечивая продовольственную безопасность страны. А Россия находится в топе лидеров сельскохозяйственного производства. Свой вклад в рекордные урожаи вносят и аграрии Башкортостана.
Сухая и холодная осень – идеальная погода для сбора подсолнечника. Об этом Рустам Мухтасимов узнал пару десятилетий назад, когда ещё мальчишкой выезжал на поля вместе со своим отцом. Работа на родной земле настолько запала в душу будущему фермеру, что после армии он вернулся домой и решил продолжить аграрную династию. Ставку сделал на современную технику.
А за счёт льготного кредитования закупил новые комбайны российского производства. Высокая производительность и минимальная потеря урожая вывели хозяйство на рекордные показатели. Не подвела и ставка на качественные семена и удобрения.
700 гектаров полей хозяйства засеяны гибридами подсолнечника. Несмотря на то, что шляпка здесь небольшая, семечек внутри очень много и они тяжёлые. Соответственно, масличность тут тоже выше, чем в больших, но полупустых семенах.
Всего же в хозяйстве почти 2,5 тысячи гектаров пашни. Выращивают не только масличные, но и зерновые культуры. Своими кормами обеспечивают и поголовье КРС. Залог успеха кроется не только в современном подходе к сельскому хозяйству, говорят сельчане. 40-летний опыт главы семейной династии тоже до сих пор востребован.
Горячая пора и на крупных агропредприятиях. Одна за другой гружёные семенами подсолнечника фуры заезжают на территорию Чишминского маслоэкстракционного завода. С каждой машины обязательно берётся проба. Приёмку свежего урожая здесь начали 15 сентября. На сегодня заготовлено более 30 тысяч тонн семян. Примерно столько же завезли рапса. Из этой культуры здесь также получают масло, которое идёт на экспорт.
Урожай из золотых медалей собрали аграрии Башкортостана на 27-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», которая прошла в Москве. Свою продукцию посетителям стенда республики представили компания «Таврос» с системой цифровизации процессов на свинокомплексе. Ключевым стало пленарное заседание, посвященное повышению производительности АПК с помощью цифровизации.
С профессиональным праздником работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности поздравил Глава Башкортостана. Республика по праву является одним из ведущих аграрных регионов России. Среди достижений – первое место в стране по производству кумыса и товарного меда, второе – по производству говядины, поголовью коров и лошадей, третье – по производству молока и поголовью крупного рогатого скота. Несмотря на непростые погодные условия, в республике успешно завершается уборочная кампания. Собрали уже около 3 миллионов 800 тысяч тонн зерна. Ожидается рекордный урожай масличных культур и сахарной свеклы.
И с этим трудно не согласиться.