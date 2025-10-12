Работники сельского хозяйства Башкирии отмечают профессиональный праздник

Каждое второе воскресенье октября в России отмечают День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. На сегодняшний день в сфере АПК задействованы почти 6,5 млн человек. И, как отметил Президент Владимир Путин, они производят практически любые необходимые продукты питания, обеспечивая продовольственную безопасность страны. А Россия находится в топе лидеров сельскохозяйственного производства. Свой вклад в рекордные урожаи вносят и аграрии Башкортостана.

Сухая и холодная осень – идеальная погода для сбора подсолнечника. Об этом Рустам Мухтасимов узнал пару десятилетий назад, когда ещё мальчишкой выезжал на поля вместе со своим отцом. Работа на родной земле настолько запала в душу будущему фермеру, что после армии он вернулся домой и решил продолжить аграрную династию. Ставку сделал на современную технику.

В 2023 году в составе башкирской делегации ездил в Белоруссию на завод по производству комбайнов. Там много чего увидел, понравилось. У них в Уфе дилер есть «Агросила». Вот у них в этом году приобрёл за 1,5 миллиона рублей жатку для уборки подсолнуха. Очень она мне понравилась. Рустам Мухтасимов, директор ООО «Дёма»

А за счёт льготного кредитования закупил новые комбайны российского производства. Высокая производительность и минимальная потеря урожая вывели хозяйство на рекордные показатели. Не подвела и ставка на качественные семена и удобрения.

700 гектаров полей хозяйства засеяны гибридами подсолнечника. Несмотря на то, что шляпка здесь небольшая, семечек внутри очень много и они тяжёлые. Соответственно, масличность тут тоже выше, чем в больших, но полупустых семенах.

Всего же в хозяйстве почти 2,5 тысячи гектаров пашни. Выращивают не только масличные, но и зерновые культуры. Своими кормами обеспечивают и поголовье КРС. Залог успеха кроется не только в современном подходе к сельскому хозяйству, говорят сельчане. 40-летний опыт главы семейной династии тоже до сих пор востребован.

Будет кому вести хозяйство, когда я на пенсию ушёл. Обрадовался. Нормально получается у него. Всё подтянул. Я радуюсь хожу. Новую технику купили, всё обновили. Идёт работа. Я рад. Магсум Мухтасимов, фермер

К счастью, в последние годы количество семейных династий растёт. Потому что агробизнес становится интереснее. Новая техника, хорошая поддержка республики и правительства. Поэтому многие ребята возвращаются в село, заменяют своих отцов и активно входят в аграрии. Артур Галеев, первый заместитель главы администрации Бижбулякского района, начальник управления сельского хозяйства

Горячая пора и на крупных агропредприятиях. Одна за другой гружёные семенами подсолнечника фуры заезжают на территорию Чишминского маслоэкстракционного завода. С каждой машины обязательно берётся проба. Приёмку свежего урожая здесь начали 15 сентября. На сегодня заготовлено более 30 тысяч тонн семян. Примерно столько же завезли рапса. Из этой культуры здесь также получают масло, которое идёт на экспорт.

Рапсовое масло востребовано только в КНР. У нас в России нет культуры потребления этого замечательного продукта. Шрот рапсовый наши клиенты берут для кормления сельхозживотных. Айдар Якупов, генеральный директор Чишминского маслоэкстракционного завода

Урожай из золотых медалей собрали аграрии Башкортостана на 27-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», которая прошла в Москве. Свою продукцию посетителям стенда республики представили компания «Таврос» с системой цифровизации процессов на свинокомплексе. Ключевым стало пленарное заседание, посвященное повышению производительности АПК с помощью цифровизации.

Мы обсуждаем снижение себестоимости нашей продукции, чтобы быть конкурентоспособными на рынке. Ищем варианты для кооперации между субъектами, между компаниями. Также идёт обсуждение о 2026 годе, о новом сезоне, каким образом мы будем готовиться к весенне-полевым работам. Это выделения долгосрочных и краткосрочных льготных лимитов. Это обсуждение лизинговых схем. Ну и, конечно, обсуждение по продаже на экспорт той продукции, которая производится в том числе и в Республике Башкортостан. Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра правительства, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан

С профессиональным праздником работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности поздравил Глава Башкортостана. Республика по праву является одним из ведущих аграрных регионов России. Среди достижений – первое место в стране по производству кумыса и товарного меда, второе – по производству говядины, поголовью коров и лошадей, третье – по производству молока и поголовью крупного рогатого скота. Несмотря на непростые погодные условия, в республике успешно завершается уборочная кампания. Собрали уже около 3 миллионов 800 тысяч тонн зерна. Ожидается рекордный урожай масличных культур и сахарной свеклы.

Без аграриев невозможно. Потому что это основное производство, наверное, на чём люди живут. Без мяса, без хлеба, без молока невозможно жить. Это то, что требуется в первую очередь, я так думаю. Рустам Мухтасимов, директор ООО «Дёма»