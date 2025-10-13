В Уфе задержали мужчину, который избил своего оппонента

Сотрудники уголовного розыска УМВД по Уфе задержали мужчину по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Поводом для проверки стало сообщение из городской клинической больницы о госпитализации мужчины с множественными телесными повреждениями.

Фото №1

В результате оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Им оказался 39-летний местный житель. По предварительным данным, между задержанным и потерпевшим произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес оппоненту несколько ударов.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

