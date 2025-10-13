В Уфе задержали мужчину, который избил своего оппонента

В результате оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Им оказался 39-летний местный житель. По предварительным данным, между задержанным и потерпевшим произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес оппоненту несколько ударов.