В Башкирии завод дымоходов провёл модернизацию благодаря господдержке

В Башкортостане продолжают повышать производительность труда на предприятиях. Один из участников – завод по выпуску дымоходов – получил в качестве господдержки около 100 млн рублей. Средства пошли на модернизацию. Благодаря новым станкам инвесторы планируют кратно нарастить объемы и при этом сократить издержки. Об успешном примере и программе в целом – в нашем сюжете.

Такие дымоходы есть едва ли не в каждом частном доме с газовым отоплением. А производят их на этом уфимском предприятии. Радмир Хамитов начинал с разнорабочего и дорос до главного механика. Работает семь лет, практически с момента основания. И на его глазах небольшой цех вырос до целого завода-лидера в стране по выпуску комплектующих в режиме полного цикла.

10 лет назад в штате было всего пять человек. Теперь – около сотни. Расширять производство помогают не только собственные средства. За три года руководство воспользовалось льготными кредитами на общую сумму 100 млн рублей по линии Фонда развития промышленности. Благодаря займу в частности приобрели новый станок, который сейчас готовят к запуску.

Эта работа проводится благодаря национальному проекту. Ключевая задача – создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5%. Важной составляющей программы стало внедрение принципов бережливости, когда на предприятиях минимизируют так называемые скрытые потери.

Наращивая мощности и объемы производства, на предприятии сокращают издержки. Это один из немногих заводов, где начали использовать энергию солнечных батарей. Электростанцию разместили прямо на крыше. В ясную погоду она вырабатывает до половины всей используемой станками энергии.

Башкортостан входит в группу регионов-лидеров в производительности труда. В инициативу вовлекли 206 предприятий, где трудятся более 50 тысяч человек. Важность программы не раз отмечал и Глава Башкортостана, который подчеркивал: проект в целом влияет на формирование новой корпоративной культуры.