Жительница Башкирии благодаря господдержке открыла швейную мастерскую

В Чишмах местная жительница через службу занятости получила единовременную выплату на развитие собственного бизнеса. Благодаря финансовой помощи она закупила необходимое оборудование и открыла швейную мастерскую, где создает наряды и проводит мастер-классы.

Резинка для волос своими руками. Казалось бы, мелочь. Но для тех, кто только начинает познавать мир рукоделия, это именно то, что надо, рассказывает Елена Кадырова. Мастер-классы по вязанию и шитью она проводит как для пенсионеров, так и для самых юных умельцев.

И одними только занятиями дело не ограничивается. Елена Кадырова еще и шьет на заказ. Клиентов немало, особенно в преддверии новогодних корпоративов. Элина Нигматянова в мастерскую нагрянула как раз за праздничным нарядом. С фасоном будущего платья она пока не определилась, а вот швею даже не выбирала – заранее знала, к кому обращаться.

Творить руками Елена Кадырова любила с детства, но связывать с этим жизнь не планировала. После окончания школы она поступила в университет на экономиста, затем долгое время проработала в управлении Федеральной налоговой службы. Будучи в декрете, молодая мама решила вернуться к юношескому увлечению и со временем поняла, что именно это ее призвание. Окончив курсы закройщика, она приняла решение открыть собственный бизнес.

Так, через Центр занятости начинающий предприниматель получила единовременную выплату в размере 168 тысяч рублей. На эти деньги Елена арендовала помещение и закупила необходимое оборудование. Сумма такой финансовой помощи индексируется каждый год. Так, в 2025-м она составила уже 180 тысяч 580 рублей. Чтобы получить субсидию, необходимо заранее подготовить и защитить бизнес-план. Оценивать его будет специальная комиссия.