В Уфе прошел съезд Ассоциации иностранных студентов России

В Уфе прошел XIII Съезд Ассоциации иностранных студентов России. Открытие форума состоялось в стенах Уфимского межвузовского кампуса Евразийского НОЦ. В мероприятии примут участие 250 иностранных студентов из более чем 50 стран мира.

В течение двух дней ребят ждет насыщенная культурно-образовательная программа: открытый диалог с представителями органов исполнительной власти России, различные лекции, а также посещение памятных мест столицы Башкортостана. Ассоциация иностранных студентов России объединяет 27 филиалов по всей стране.

Лидеры по числу студентов, желающих окончить российские вузы, – Кыргызстан, Узбекистан, Китай и Индия. Как отмечают сами учащиеся, это не только получение знаний, но и яркие и запоминающиеся впечатления, широкий круг общения и дальнейший карьерный рост не только на родине, но и в любом уголке мира.