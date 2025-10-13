В Башкирии появился парк альпак

В Уфе открылся парк альпак. Кроме этих пушистых животных, здесь также можно пообщаться с ламами, козами и кроликами. А в скором времени появится и бычок. О том, как четвероногие поживают в нашем регионе и чем так привлекают посетителей зоопарка, – в нашем сюжете.

Большие выразительные глаза, мягкая шерсть и дружелюбное поведение. Эти животные – само очарование, говорит Ольга Маркина. В уфимский парк альпак вместе с мамой и братом девушка приехала из Челябинской области.

Альпаки относятся к семейству верблюдовых, и главная их особенность – мягкая густая шерсть с теплоизоляционными свойствами. Родина этих животных – Южная Америка, а именно высокогорные регионы континента. Однако российский климат тоже пришелся им по душе, говорит управляющий парком Евгений Ерёменко.

Принято считать, что альпак одомашнили индейцы более шести тысяч лет назад, а потому компания людей этим животным совсем не чужда. А если нагрянуть еще и с гостинцами, например, с морковкой, то пушистые четвероногие точно не останутся равнодушными. Однако пообщаться в парке можно не только с альпаками.