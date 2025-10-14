Башкирия активно развивает малые города и исторические поселения

Это был в основном паломнический туризм, связанный с историей, расположением храма. То есть мы видим, что туристов было даже больше, чем жителей города. Проект ещё будет дальше развиваться, там очень много объектов, которые необходимо восстанавливать. Пока восстановили только три объекта. Но посчитанный объём туристов уже стал 74,5 тысячи туристов – астрономическая цифра. Для нас самый главный показатель — это рост численности населения. Люди стали возвращаться в село, и за последние 5 лет прирост составляет 13%.

Ольга Сарапулова