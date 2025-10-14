Башкирия активно развивает малые города и исторические поселения

Институт развития городов и сел Башкирии продолжает активную работу по развитию малых городов и исторических поселений. Глава региона поблагодарил центр за яркие результаты.

Если посмотреть на несколько лет назад, с чего мы начинали и как действительно изменили внешний вид, ландшафт многих населённых пунктов — это хорошая работа. И самое главное, всё действительно очень творчески, очень интересно.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

Об итогах Х Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений» рассказала директор Института развития городов и сел Башкирии Ольга Сарапулова. Она отметила, что республика является одним из лидеров по развитию малых городов и исторических поселений.

Победителями конкурса 2025 года стали пять заявок: два города Дюртюли и Октябрьский и историческое поселение Кушнаренково. Впервые в этом конкурсе участвовали опорные населённые пункты — это наши крупные села. Победителями стали сёла Чишмы и Верхнеяркеево. Итого сумма привлечённых средств — порядка 436 млн рублей. Всего у нас сейчас 39 побед топовых проектов в городах и сёлах на сумму более 3,3 млрд рублей.

Ольга Сарапулова

В качестве реальных примеров благоустройства она привела несколько населенных пунктов. В их числе – город Туймазы, где благоустроили главную улицу города.

Ключевая ставка делалась на рост предпринимательской активности на этой улице, потому что, когда делается благоустройство – бизнес расцветает. В заявке мы прогнозировали, что откроется 14 новых точек бизнеса, и главным благополучателем станет именно малый бизнес. Сегодня мы видим, что после реализации проекта открылось 17 новых точек бизнеса. Улица действительно стала знаковым лицом города. Опрашивая предпринимателей, мы слышим, что трафик настолько большой, что клиентов обслуживают до ночи. Кроме того, стали появляться уникальные объекты фастфуда, которые приезжают даже из других городов.

Ольга Сарапулова

Еще одним ярким примером, по словам Сарапуловой, стало село Николо-Берёзовка. До реализации проекта численность населения там была 6 тысяч человек, а туристов было 16 тысяч в год.

Это был в основном паломнический туризм, связанный с историей, расположением храма. То есть мы видим, что туристов было даже больше, чем жителей города. Проект ещё будет дальше развиваться, там очень много объектов, которые необходимо восстанавливать. Пока восстановили только три объекта. Но посчитанный объём туристов уже стал 74,5 тысячи туристов – астрономическая цифра. Для нас самый главный показатель — это рост численности населения. Люди стали возвращаться в село, и за последние 5 лет прирост составляет 13%.

Ольга Сарапулова

Также директор института ознакомила с предложениями по формированию новых заявок на конкурс. В предстоящем году планируется подать около 10 заявок в различных номинациях. Сейчас в активной работе находятся заявки по городам Туймазы, Бирск, Янаул, Стерлитамак, Мелеуз, опорному населённому пункту Малояз.

И ещё четыре заявки находятся в проработке: это Нефтекамск и опорные населённые пункты. Сёлам мы уделяем особое внимание. Примерно прогнозируем привлечение ещё 700 млн рублей на эти населённые пункты и ожидаем, что около 5-6 заявок у нас победят.

Ольга Сарапулова

Глава Башкирии поручил продолжать работу и поблагодарил глав муниципалитетов, которые «поймали кураж» в деле благоустройства. 

Вот Белебей — они молодцы, уже три раза участвовали. Я там был, они огромный сквер делают, всё приводят в порядок — сквер, площадь перед ДК. И город на самом деле становится симпатичным, спасибо за эту работу. Продолжаем точно так же, напитывайтесь, столько новых идей, ждём от вас новых решений.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 
