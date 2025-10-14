Башкирия активно развивает малые города и исторические поселения

Институт развития городов и сел Башкирии продолжает активную работу по развитию малых городов и исторических поселений. Глава региона поблагодарил центр за яркие результаты.
Об итогах Х Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений» рассказала директор Института развития городов и сел Башкирии Ольга Сарапулова. Она отметила, что республика является одним из лидеров по развитию малых городов и исторических поселений.
В качестве реальных примеров благоустройства она привела несколько населенных пунктов. В их числе – город Туймазы, где благоустроили главную улицу города.
Еще одним ярким примером, по словам Сарапуловой, стало село Николо-Берёзовка. До реализации проекта численность населения там была 6 тысяч человек, а туристов было 16 тысяч в год.
Также директор института ознакомила с предложениями по формированию новых заявок на конкурс. В предстоящем году планируется подать около 10 заявок в различных номинациях. Сейчас в активной работе находятся заявки по городам Туймазы, Бирск, Янаул, Стерлитамак, Мелеуз, опорному населённому пункту Малояз.
Глава Башкирии поручил продолжать работу и поблагодарил глав муниципалитетов, которые «поймали кураж» в деле благоустройства.