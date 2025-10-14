В Уфе сотрудница банка предотвратила акт мошенничества

В банк пришёл 21-летний парень, который решил снять свои накопления. При этом он вёл себя нервно, сильно волновался и постоянно отвечал на звонки и сообщения. Сотрудница банка заподозрила, что парень мог стать жертвой мошенников. Она постаралась уберечь его от снятия средств, но молодой человек настаивал на денежной операции. Тогда сотрудница банка обратилась в правоохранительные органы.